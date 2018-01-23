Сирия: военные САА конфисковали предназначавшееся боевикам в Восточной Гуте Дамаска оружие

Дамаск, 23 января. Органы безопасности перехватили и конфисковали очередной груз с боеприпасами и оружием, предназначавшийся боевикам, укрывающимся в Восточной Гуте Дамаска, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Сирийские военные предотвратили передачу крупной партии контрабандного оружия радикальным экстремистским группировкам, укрывающимся в районе Восточной Гуты. Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, военные перехватили большое количество ящиков с патронами, на некоторых их которых американская и югославская маркировки.

Кроме того, военные САА конфисковали несколько ПКМ и АК, СВД, несколько дробовиков, ручные противотанковые гранатометы РПГ-7.

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По данным ливанского информагентства Al-Masdar, вооружение обнаружено в грузовике на одном из КПП Сирийской арабской армии (САА) при проведении досмотра.

Отметим, что за последние недели это далеко не первый раз, когда экстремисты пытаются доставить вооружение группировкам боевиков. 11 января военные задержали пассажирский автобус, перевозивший оружие и боеприпасы, а также квадрокоптеры из Дамаска в район лагеря беженцев «Аль-Ярмук». Водитель автобуса был арестован, а оружие конфисковано.