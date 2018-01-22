«Пусть боятся»: в Совфеде ответили главе британского Генштаба, испугавшемуся «российской угрозы»

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер намерен потребовать увеличения расходов на оборону в связи с «возросшей российской угрозой», пишет The Guardian. По словам сенатора Франца Клинцевича, британский военачальник поддался влиянию «русофобского фейка», цель которого — набить заокеанские карманы.

В докладе, который Ник Картер прочтет в понедельник в Королевском объединенном институте оборонных исследований, утверждается, что с учетом сократившихся расходов на оборону и военных возможностей Великобритания не способна идти в ногу с Россией.

В частности, Лондону будет трудно противостоять Москве, которая «непропорционально наращивает свое военное присутствие за рубежом» и «хвастается» военной техникой в Сирии, отмечает в докладе Картер. Он также указывает на то, что Великобритания уязвима перед угрозой «неортодоксальной гибридной войны, которую практикуют Россия и другие потенциально враждебные государства».

По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, своим докладом Картер продолжает раздувать «русофобский фейк», созданный американцами.

«Этот фейк о «российской угрозе» придуман для того, чтобы увеличивать военные расходы стран, входящих в Североатлантический альянс. И США заинтересованы в том, чтобы такой русофобией заражались их партнеры по НАТО, поскольку существует такое понятие, как обязательный для всех НАТОвский стандарт. Поэтому у Великобритании, которая имеет свое вооружение, по основным компонентам все оружие американское», — отметил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Больше всего Франца Клинцевича возмутило, что о «непропорциональном наращивании военного присутствия России за рубежом» говорят страны, входящие в НАТО, у которых в общей сложности порядка 800 военных баз за пределами их территорий.

«Это просто удивительно, что руководители такого высокого уровня делают подобные заявления, не имеющие ничего общего с логикой и реальностью. Но, думаю, это рассчитано на некомпетентность широких слоев, которым эти заявления адресуются, на аудиторию, которая никогда не вникала в нюансы. Плюс, повторюсь, Россию выставляют угрозой всему миру, говорят о ее якобы агрессивной сущности, чтобы увеличить расходы на оборону», — сказал зампредседателя комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента.

При этом сенатор Клинцевич отметил, что в западных парламентах сидят неглупые люди.

«Многие понимают, что это все от лукавого. Что это все делается ради бизнеса. И я бы пояснил слова Картера о том, что Россия «хвастается» своей военной техникой в Сирии. Мы не хвастаемся, а испытываем ее. И делаем это весьма успешно, если учитывать наш афганский и кавказский опыт. Мы не теряем людей в Сирии, не теряем технику. В Сирии мы решаем серьезнейшую задачу малыми силами. Для сравнения, в Афганистане в лучшие времена у нас было 138 тысяч человек и огромное количество техники, мы понесли колоссальные потери, а задачу не решили — «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) там остается до сих пор и, выйдя из-под американского подчинения, пытается захватить власть. Именно поэтому США перебазировали террористов ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) в Афганистан и сейчас начнут бороться с «Талибаном», создавая новый центр «Исламского государства»1. А в Сирии у нас 34 летательных аппарата, пара тысяч военнослужащих, и мы решили такую серьезную задачу. Конечно, это бьет по самолюбию Запада», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Поэтому на Западе транслируется на миллиардную аудиторию идея о «российской угрозе», уверен сенатор.

«Если каждый день об этом капать, то все больше людей будут в это верить. Ну и пусть англичане поднимают деньги на свои вооруженные силы, пусть боятся, если хотят, хотят тратиться на военную сферу — флаг им в руки. Но мы-то знаем, что сегодня проигрываем НАТО по числу военных специалистов 1 к 10. И даже американский независимый аналитический центр недавно признал, что русские, вопреки всем разговорам на Западе, не готовятся к войне, а их силы предназначены только для обороны своей страны. Мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности, чтобы не делали наши оппоненты. Но, думаю, британцы тоже не сумасшедшие, чтобы начинать какие-то активные военные действия против нас», — заключил Франц Клинцевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.