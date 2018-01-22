Анкара, 22 января. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не намерена прекращать операцию в сирийском Африне, а также сообщил, что провинция Хатай на юге Турции была атакована ракетами.

По словам турецкого лидера, те, кто ответственен за атаку на Хатай, заплатят дорогую цену за нападение, передает Reuters.

Выступая в Анкаре в понедельник, Эрдоган также отметил, что турецкие войска возьмут контроль над Африном в свои руки так же, как это было в Джераблусе, Эль-Бабе и Эль-Рае.

Напомним, ранее Анкара объявила о начале полномасштабной операции на территории Африна в Сирии. Поводом для этих действий турецкий лидер Реджеп Эрдоган назвал решение Вашингтона о создании в Сирии специального подразделения, составленного из проамериканских курдских отрядов. Отметим, Турция считает сирийских курдов союзниками боевиков из «Рабочей партии Курдистана», которая признана Анкарой террористической организацией.

Добавим также, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление США о создании отряда безопасности в Сирии, отметил, что подобный шаг продолжит политику грубого вмешательства в дела ближневосточного государства, которую проводит Вашингтон.