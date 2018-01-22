И от дедушки ушел: политическая карьера Грудинина затмевает его миллиарды

В официальной биографии кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина отмечается, что он в 1997–2011 годах являлся депутатом Московской областной думы II–IV созывов. То есть перед нами — далеко не «чистый» бизнесмен, как, например, нынешний американский президент Дональд Трамп. И политический стаж у Павла Николаевича — совсем не «нулевой»: во всяком случае, хронологически он составляет ни много ни мало 14 с лишним лет опыта работы в законодательном органе власти одного из самых населенных и самых сложных субъектов Российской Федерации.

Чем же отметился и запомнился Павел Николаевич в роли подмосковного депутата? И даже не просто депутата, одного из пятидесяти народных избранников, а в свой первый срок — заместителя главы бюджетного комитета, в третий же срок — заместителя председателя комитета по экономической и инновационной политике?

Без лица

Чтобы ответить на этот вопрос, не нужно «зарываться» в протоколы заседаний Мособлдумы (на ее сайте они вывешены только с 2012 года, когда Грудинин уже покинул стены подмосковного парламента). Это была бы неблагодарная работа, потому что «обратная сторона» властной «Луны» все равно будет неразличима.

Много ли нам скажет тот факт, что подмосковный парламент II созыва (1997–2001 гг.) провел 145 заседаний (в среднем — 29 за год), на которых было рассмотрено 2726 вопросов (почти по 19 на каждом заседании), принято 2587 решений и 72 постановления? Или то обстоятельство, что Мособлдума III созыва (2001–2006 гг.) провела 212 заседаний, на которых рассмотрено свыше 4800 вопросов, принято 2459 решений, 2029 постановлений, принято и подписано губернатором области 1147 нормативных правовых актов? Ну, штамповали люди решения по два десятка штук на дню, что ж тут интересного?

Правда, Павел Николаевич присоединился к работе своих коллег почти на год позже: выборы на его избирательном участке прошли вместо 16 декабря 2001 года только 8 сентября 2002 года. И попал он в комитет по экономической политике Мособлдумы третьего созыва уже после того, как все функции в региональном парламенте были распределены — в списке персоналий комитета его фамилия стоит не по алфавиту, а последней, восьмой.

В прессе же того времени фамилию депутата Грудинина можно обнаружить только в связи с социально позитивными законодательными инициативами: например, о запрете работы игровых автоматов на территории области, об уборке и вывозе мусора с территории дачных кооперативов, о запрете «ночной» продажи алкогольных напитков, включая пиво, о передаче части территории Московской области в состав «новой Москвы» и так далее.

Однако вот незадача: Грудинин никогда не оказывался ни инициатором, ни «лицом» подобных законопроектов, обозначая собственное присутствие ровно настолько, насколько это считал необходимым.

Золотые годы

Но, быть может, кто-то все-таки смог бы вспомнить о депутате Грудинине хоть что-то яркое?

Скажем, Николай Дижур, депутат Чеховского горсовета, выступил на «Эхе Москвы» 24 декабря 2017 года с такими воспоминаниями: «Я знаю Павла Николаевича еще со Старой площади, когда в одном небольшом здании комфортно располагалась вся подмосковная власть и парковка у подъезда была свободной. Районные депутаты могли свободно получить слово для выступления, могли позволить себе реплику с места на заседании Московской областной Думы и даже выйти с законодательной инициативой. Времена были золотые, насыщенные демократией и всенародно избранными депутатами. Тогда я впервые и обратил внимание на неординарные, выбивающиеся из общего порядка казенных речей, яркие и разумные выступления депутата областной Думы Павла Грудинина».

Да уж, «золотые» были, «насыщенные демократией» времена, любой либерал вам это подтвердит — и президент, и депутаты всех уровней были «всенародно избранными», а всякие там листовки «Купи еду в последний раз!» и коробки из-под ксерокса, набитые долларами, — вообще образец политической жизни, к которому надо стремиться…

Казалось бы, все хорошо и гладко, но почему-то о своем политическом депутатском прошлом Павел Николаевич, как правило, говорит с неохотой. Почему, хотелось бы знать?

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Впрочем, кое-какие личные признания относительно этого аспекта его карьеры при желании найти можно.

Вот, например, одно из них — в интервью телеканалу «Рубеж»: «Вообще-то в Московской области партия «Единство» — помните, была такая маленькая гордая партия, которая боролась с партией «Отечество вся Россия», — была создана при моем участии. А потом в нее влились то же «Отечество», партия Брынцалова, в общем, все, что могло быть плохого, и я не вступил в эту партию».

«Единство» — да, «Единая Россия» — нет? Кстати, в недавно вышедшей книге Петра Авена «Время Березовского» собеседники автора, лидеры «семейной» ельцинской группировки Александр Волошин и Валентин Юмашев утверждают, что Борис Березовский «как раз к выдвижению Путина никакого отношения не имел. Он сыграл большую роль в создании партии «Единство», это правда».

Тут от зайца ушел, там от волка ушел

Кто же такой, получается, Грудинин? Человек, которого создатели «Единства» (Березовский и Ко) в 1999 году привлекли к партийному строительству в Московской области… Выходит, так? А еще Грудинин у нас — противник ОВР, лужковско-примаковского проекта, который, тем не менее, в эту партию вступил, но не в момент ее создания, а только в 2007 году, накануне очередных выборов в Мособлдуму. Почему? Вот как объясняет это сам товарищ миллиардер:

«Был принят интересный закон, а я шел в депутаты областной Думы, по которому стать депутатом можно было только по партийным спискам. Тогда я был в очень хороших отношениях с Борисом Громовым (губернатор Московской области с 2000 по 2012 год — ред.), я пришел к нему и сказал: «Борис Всеволодович, можно я от коммунистов пойду, у меня же совхоз имени Ленина, и по идеологии я…» А он сказал: «Нет! Ты в мою партию пойдешь». Ну, губернатору в тот момент отказать было невозможно, и меня за две недели приняли в «Единую Россию», и я стал работать во фракции «Единой России».

Кстати, Громов был одним из главных действующих лиц в ОВР, в том самом «Отечестве», которое, по словам всего Грудинина, относилось «ко всему плохому»… Ну, про генерала Громова и его казначея Алексея Кузнецова рассказывать можно долго, и речь здесь о другом…

А ушел от «медведей» Грудинин в самом конце сентября 2010 года — практически одновременно с «добровольно-принудительной» отставкой многолетнего мэра столицы Юрия Лужкова. Просто «так совпало», наверное.

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Сам Павел Николаевич мотивирует свой «развод» с «единороссами» следующим образом:

«Я все время конфликтовал. С руководством партии, с фракцией. И дело дошло до того, что в момент принятия бюджета я выходил вообще за пределы зала заседаний, потому что это невозможно было голосовать… Сначала они хотели меня исключить из партии, но у них не получилось, потому что они не собрали большинства — меня же многие в Московской области знают. Мне объявили выговор, после этого начались выборы главы Ленинского района, и они захотели, чтобы я не шел на эти выборы. В результате я написал заявление и ушел, меня исключили из фракции».

Такие вот шекспировские страсти. Не голосовал «против», а выходил из зала! «Невозможно голосовать»… «Написал заявление», но депутатом Мособлдумы все-таки остался до окончания срока своих полномочий, несмотря на то, что прошел туда по партийному списку…

Тут поневоле задумаешься: а был ли вообще мальчик, то есть реальный, а не формальный, «по заявлению», выход Грудинина из фракции «единороссов»? А если все-таки был, то по какой-то причине «медведи», которые должны были передать его депутатский мандат в Мособлдуме следующему кандидату в своем партийном списке, сделали для Грудинина исключение?

Теперь вы понимаете, что это за политик, вернее — что это за тип политика? Вот он от дедушки ушел, а вот от бабушки ушел, тут от зайца ушел, там от волка ушел, и от «медведей» ушел… При этом всегда «на короткой ноге» с весьма специфическими политперсонажами. Да и его поддержка, как можно видеть по ажиотажу в прессе и социальным сетям, выходит далеко за пределы российских границ…