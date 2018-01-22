Путин поздравил сотрудников фельдъегерских служб с 25-летием

Москва, 22 января. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов фельдъегерских служб стран-участниц Соглашения о межправительственной фельдъегерской связи с 25-летним юбилеем образования Межправительственной фельдъегерской связи. Глава государства отметил их вклад в интеграционные процессы, сообщается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что за прошедшие годы они добились значимых результатов в серьезной работе, сделали многое для обеспечения своевременной и надежной доставки официальной корреспонденции властей стран-участниц СНГ, важнейших международных документов.

Президент России отметил высокие профессиональные качества сотрудников фельдъегерской связи. По его словам, их отношение к работе помогает развивать взаимодействие на пространстве Содружества.

Путин выразил уверенность, что в будущем сотрудники фельдъегерских служб будут продолжать работать так же добросовестно и эффективно.