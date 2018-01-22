ПАСЕ обсудит ситуацию с военной операцией Турции в Сирии

Страсбург, 22 января. В ходе открытия зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы было поддержано предложение включить в повестку дня вопрос «о турецкой военной интервенции в Сирийской республике».

Стало известно, что именно уставной орган ПАСЕ — Бюро — рекомендовал включить ситуацию с военной операцией Турции против формирований курдов в сирийском Африне в обсуждение.

Предположительно, 24 января состоится дискуссия без принятия резолюции. Кроме того, в четверг ПАСЕ обсудит роль Совета Европы и тему израильско-палестинского мирного процесса, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Берлин ожидает от Совета Безопасности ООН ответственных шагов по вопросу действий Турции в Сирийской республике.

Напомним, что в субботу Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Официальный Дамаск в ответ обвинив Анкару в нарушении суверенитета Сирии.