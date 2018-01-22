Саакашвили раскрыл новые подробности отдыха Порошенко на Мальдивах

Киев, 22 января. Президент Украины Петр Порошенко нарушил границу, когда вылетел на Мальдивы с семьей по оформленным на чужие имена документам, заявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

В понедельник, 22 января, в Киевском апелляционном административном суде рассматривается дело о легальности оснований нахождения Саакашвили на территории Украины. Во время процесса бывший губернатор Одесской области обвинил действующего президента страны Порошенко в нарушении государственной границы.

«В конце декабря гражданин Украины Петр Порошенко приехал в Жуляны, зашел с черного хода, — констатировал Саакашвили в суде, — показал паспорт на другое имя и фамилию, сел на самолет, и, не проходя контроль, полетел на Мальдивы».

Экс-глава Одесской области подчеркнул, что перед вылетом на отдых Порошенко нарушил закон, так как не передал полномочия главнокомандующего, покидая страну.

Ранее появилась информация о том, что Порошенко провел новогодние каникулы с семьей на Мальдивских островах. Они арендовали целый остров. Порошенко отдыхал под именем Mr. Petro Incognito.