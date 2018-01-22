Ирак пригласили принять участие в Конгрессе нацдиалога Сирии

Багдад, 22 января. Иракская сторона получила от России приглашение принять участие в Конгрессе национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи. Об этом в понедельник сообщили представители министерства иностранных дел Ирака.

Приглашение главе иракского внешнеполитического ведомства Ибрагиму аль-Джафари передал посол Российской Федерации в Багдаде Максим Максимов.

«Господин посол передал приглашение Ирака от министра иностранных дел России господина Сергея Лаврова участвовать в конгрессе сирийского диалога, запланированном в ближайшие дни в российском городе Сочи», — отметила пресс-служба.

Максимов также обсудил с аль-Джафари вопросы, связанные с укреплением отношений Москвы и Багдада.

Напомним, ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность встречи главы государства Владимира Путина с участниками Конгресса нацдиалога Сирии, который пройдет в Сочи 29-30 января 2018 года.