Курды не считают Турцию страной-гарантом перемирия в Сирии

Москва, 22 января. Сирийские курды считают, что Турция не может выступать в качестве страны-гаранта перемирия в Сирии. Об этом заявил представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман.

«Мы не видим такую страну, у которой на руках кровь народа Сирии, мы не видим такую страну страной-гарантом перемирия в Сирии», — сказал Осман.

Турецкие военные уже третий день атакуют позиции курдов на северо-западе Сирии. Турецкие силы действуют в рамках военной операции «Оливковая ветвь», о начале которой 20 января объявил президент Турции Реджеп Эрдоган. За первые сутки операции авиация Турции нанесла более сотни ударов по позициям курдов в районе сирийского Африна. Накануне к боевым действиям подключились и пехотные войска Турции.

Ранее стало известно, что международная коалиция во главе с США планирует создать в Сирии «силы безопасности границы», в состав которых войдут около 30 тысяч человек. По задумке Вашингтона, подразделения должны находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат. Позднее президент Турции заявил, что создаваемые американцами «силы безопасности границы» в Сирии являются террористической армией, поэтому Анкара будет их уничтожать.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытка создания Вашингтоном «сил безопасности границы» является грубым вмешательством в дела Сирии и может быть «сознательной провокацией».