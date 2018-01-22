ПАСЕ выбрала нового председателя
Страсбург, 22 января. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила нового председателя. Им стал итальянец Микель Николетти.
Отметим, что в случае представления одного кандидата на выборы председателя ПАСЕ, он избирается автоматически.
«Председатель остается на своем посту до открытия следующей очередной сессии», — отмечается в правилах проведения процедуры.
До избрания в председатели ассамблеи Николетти возглавлял социалистическую группу в ПАСЕ, сообщает агентство РИА Новости.
Напомним, что Микеле Николетти работает в Ассамблее с конца 2013 года.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин встретился с бывшим главой ПАСЕ Петером Шидером и генсеком ассамблеи Бруно Аллером. В ходе встречи поднимался вопрос расширения сотрудничества РФ и ПАСЕ.