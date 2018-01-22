Сирийские курды призвали все страны мира остановить нападение Турции на Африн

Дамаск, 22 января. Представители проамериканских курдских «Сил демократической Сирии» (SDF) на пресс-конференции обратились с призывом ко всем странам мира с требованием остановить турецкую военную операцию «Оливковая ветвь». В настоящее время SDF стягивают подкрепления в кантон Африн для противостояния турецкому вторжению.

«В настоящее время мы находимся в процессе рассмотрения возможности послать дополнительные военные силы в Африн», — заявил официальный представитель SDF в ходе пресс-конференции по Африну.

Напомним, именно дополнительная помощь Пентагона силам SDF — на базе которых планировали создать «силы обороны границы» на севере Сирии, отдельную армию на территории, неподконтрольной правительству страны в Дамаске — стала причиной начала вооруженными силами Турции операции «Оливковая ветвь». В настоящее время, по различным сообщениям, турецкие силы атакуют курдские силы и населенные пункты в кантоне Африн, активно применяя боевую авиацию.

Между тем в НАТО заявили, что поддерживают операцию Турции против курдов, считая ее «превентивной самообороной».