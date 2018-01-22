В Стамбуле арестовали критиковавших операцию Турции в Африне

Стамбул, 22 января. Девять человек были арестованы по итогам рейдов, которые в понедельник провела полиция в Стамбуле — эти люди критиковали в социальных сетях операцию Вооруженных сил Турции против сирийских курдов. В общей сложности полицейские задержали 18 человек.

В вину задержанным пользователям соцсетей вменяются «нападки на государство и армию» и «оскорбление президента» Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкие спецслужбы фиксировали сообщения, которые поступали после 20 января, когда началась операция против курдов в Африне. Как сообщило новостное агентство CNN Turk, «по месту жительства этих людей были изъяты печатные материалы и документация запрещенных в Турции организаций».

Ранее в воскресенье аналогичные операции против критиковавших операцию ВС Турции в Африне прошли ближе к эпицентру военного противостояния в Африне, в провинциях Диярбакыр и Мардин.

Напомним, операция Турции против Африна — компактного места проживания сирийских курдов — началась после провокационных заявлений США о создании «сил обороны границы» из курдских формирований в северной Сирии.