Путин назначил постпреда РФ при НАТО заместителем Лаврова

Москва, 22 января. Александр Грушко назначен на пост заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Его текст размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Грушко Александра Викторовича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — отмечается в документе.

Документ вступил в силу со дня подписания.

Отметим, что с 2005 года он был замглавы МИД России. С 2012 года Грушко занимал должность постоянного представителя России при НАТО.

Как сообщалось ранее, официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков уверен в том, что действующий глава государства Владимир Путин одержит победу на выборах в марте 2018 года.