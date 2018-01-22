Шувалов: Стратегия безопасности дорожного движения должна привести к нулевой смертности в ДТП

Москва, 22 января. Стратегия безопасности дорожного движения, которая была утверждена правительством России, предусматривает трехкратное сокращение количества смертных случаев при ДТП. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

По его словам, благодаря реализации стратегии к 2024 году количество смертных случаев при ДТП должно сократиться в три раза, а к 2030 году этот показатель достигнет минимального уровня.

«Впервые вводится к 2030 году цель о нетерпимости смертности на дорогах, то есть, дойти до высоких стандартов европейских государств к 2024 году, а к 2030 году стараться, чтобы смертность была нулевой или к этому стремилась», — заявил Шувалов.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил снижение уровня смертности на российских дорогах в ДТП, при этом глава государства призвал продолжить активную работу по снижению этой статистики. Российский лидер заявил, что необходимо внедрять новые технологии безопасности, применять современные средства фиксации нарушений и отлаживать механизмы взаимодействия между ведомствами.