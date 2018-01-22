Сирия: боевики «умеренной оппозиции» попали под ракетный удар на границе Турции
Дамаск, 22 января. Турецкий военный лагерь на сирийской границе, где были дислоцированы боевики сирийской «умеренной оппозиции», подвергся ракетному удару. Как сообщило турецкое новостное агентство Dogan, в результате атаки погибли два человека, еще 12 получили ранения.
Как сообщили источники, в результате ракетного удара погибли несколько боевиков «умеренной оппозиции», которые принимали участие во вторжении турецких сил в курдский кантон Африн на севере Сирии. Ракетный удар был нанесен по лагерю в районе Кирикхан турецкой провинции Хатай.
Напомним, в настоящее время турецкая армия развивает наступление на курдские вооруженные формирования в Африне, активно применяя боевую авиацию. Поддержку ей оказывают протурецкие силы сирийской «умеренной оппозиции».
Военная операция Сирии против курдов стала результатом политической провокации США в Сирии — Пентагон предложил сформировать «силы обороны границы» из проамериканских курдских «Сил демократической Сирии» на севере страны. После грозных предупреждений о недопустимости появления «террористической армии» на своей границе Анкара прибегла к силовому варианту решения проблемы.