Глава МИД Йемена привез в Москву приветствие президента страны Путину

Москва, 22 января. Министр иностранных дел Йемена Абдельмалик аль-Махляфи в понедельник провел в Москве переговоры с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

В рамках итоговой пресс-конференции йеменский дипломат отметил тот факт, что он привез приветствие президента страны Абд-Раббу Мансура Хади, адресованное главе России Владимиру Путину.

«Я передал приветствие в адрес президента России Владимира Путина от президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади, а также нашу высокую оценку позиции России в поддержку законных йеменских властей и в поддержку установления мира в Йемене», — объяснил он.

По словам аль-Махляфи, стороны обсудили ряд международных и двусторонних вопросов, а также урегулирование конфликта в Йемене. Кроме того, он поблагодарил Москву за предоставление гумпомощи.

«Выразил благодарность главе МИД РФ Сергею Лаврову за гуманитарную помощь, которую Россия предоставила ранее», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом военные конфликты в Йемене и Сирии.