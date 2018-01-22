Порошенко назвал закон о реинтеграции Донбасса «технологией возвращения территорий»

Киев, 22 января. Принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса по сути является технологией возвращения территорий на Украину, заявил в понедельник президент страны Петр Порошенко. Об этом глава государства сказал, выступая в столице по случаю Дня соборности.

«Для нас уже принятый закон ценен прежде всего тем, что он является по сути технологией возвращения оккупированных территорий под государственный суверенитет Украины», — отметил Порошенко.

Напомним, что ранее украинские депутаты приняли закон о реинтеграции Донбасса, который позволяет Украине возобновить полномасштабные военные действия на востоке страны, не объявляя при этом военного положения. Закон определяет неподконтрольные территории Донбасса и Крым как «оккупированные», а Россию — как страну-агрессора.

Российская сторона уже неоднократно заявляла, что не является участницей внутриукраинского конфликта и что единственным способом урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе является выполнение минских соглашений.