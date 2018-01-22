Турция начала наступление на сирийский Африн с нового направления

Анкара, 22 января. Вооруженные силы Турции начали наступление на Африн в Сирии с нового направления. О новом витке спецоперации «Оливковая ветвь» сообщило агентство Anadolu.

Уточняется, что наступление турецкие военные ведут от города Аазаз на северо-западе Сирии. Он был взят под контроль турецкими военными в ходе предыдущей операции «Щит Евфрата».

Кроме того, агентство Dogan сообщило о ракетном ударе по турецкому военному лагерю на сирийской границе, где были дислоцированы боевики сирийской «умеренной оппозиции». Жертвами атаки, по данным СМИ, стали два человека, еще 12 получили ранения.

Напомним, о начале военной операции под названием «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне Генштаб Турции объявил в субботу.

Спецоперация была начата из-за провокационных действий США по созданию так называемых сил безопасности на границе Сирии с Турцией и Ираком.

Сегодня создание этих сил прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, это является «сознательной провокацией».