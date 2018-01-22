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Политика
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Общество
Сторонник Грудинина «призвал» украинского националиста Бандеру на помощь кандидату от КПРФ
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    Сторонник Грудинина «призвал» украинского националиста Бандеру на помощь кандидату от КПРФ

    15:09  22 Января 2018  /обновлено: 16:40  22 Января 2018
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    Удальцов написал: «Грудинин придет — порядок наведет!»

    Один из самых ярых сторонников кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина — координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов решил «призвать» на помощь своему протеже одиозного украинского националиста Степана Бандеру. В своем Twitter Удальцов написал: «Грудинин придет — порядок наведет», прикрепив картинку-плакат, на которой кандидат от КПРФ предстает в образе революционного матроса в бескозырке с надписью: «Крейсер «Аврора».

    Своим твитом Удальцов делает недвусмысленный отсыл к знаменитой фразе: «Бандера придет — порядок наведет», которая является лозунгом украинских радикальных националистов. «Шутка» про Бандеру (если это действительно шутка) от недавно освободившегося из колонии фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках вызвала достаточно бурную реакцию в соцсетях.

    Первыми на сомнительную запись отреагировали подписчики Удальцова в Twitter.

    «Достойный лозунг для коммунистов», — с иронией отметил пользователь с ником Макс Чпай.

    «Надо было сразу предупредить, что цель [Удальцова] уничтожить последние остатки репутации кандидата, а его кампанию слить», — отреагировал на твит Хэлл.

    «Вот и вопрос, это реально Сергей [Удальцов], или потом скажут, что его аккаунт взломали? (По мне — это дичь, я о нем был более высокого мнения)», — написал Владимир Шеленцов.

    Левые серьезно подставляют Грудинина, считают наблюдатели

    Твит Удальцова, скорее всего, шутка, но чрезвычайно неудачная и серьезно дискредитирующая кандидата от КПРФ, считает известный политолог, историк, журналист, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Оставаясь гражданином Украины, Корнилов является последовательный борцом с политикой нынешних киевских властей и с радикальным национализмом, ставшим одним из атрибутов этой политики. Писатель и историк не понаслышке знает, кто такой Бандера и какова его роль в истории.

    «Честно говоря, думаю, Удальцов сам не понял, что написал, — отметил Корнилов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Я бы, конечно, не делал из одного глупого твита глубокие геополитические выводы. Но, видимо, Удальцов, когда это писал, думал, что он шутит, и не подумал, что это будет использовано против того, кого он поддерживает».

    Что касается сути избирательной кампании Павла Грудинина, то, по словам Владимира Корнилова, он готов судить об этом только как сторонний наблюдатель.

    «Не мне, гражданину другой страны, конечно, это комментировать, — отметил Корнилов. — На мой взгляд, компартия, выдвинув его в кандидаты в президенты, выбрала не самую удачную кандидатуру с точки зрения собственного электората. И, в принципе, эта кандидатура очень уязвима. Если против этого кандидата начнется какой-либо контрпиар, который на самом деле еще не начинался, то опустятся даже те рейтинги, которые Грудинин сейчас набрал».

    Крупный бизнесмен Грудинин пытается аккумулировать голоса сторонников коммунистов

    По словам политолога, Грудинин и его активные сторонники, как говорится, пытаются хайпануть, чтобы использовать избирательную кампанию в своих интересах.

    «В принципе, благодаря такой кампании, или, как сейчас модно говорить, хайпу, те, кто сделал ставку на Грудинина, и привлекают внимание электората, внимание СМИ. Вот и мы с вами сейчас это обсуждаем. Все это, думаю, в конечном итоге может повысить явку на выборах», — резюмировал Владимир Корнилов.

    Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Согласно российской конституции, президент РФ избирается всеобщим тайным голосованием сроком на шесть лет.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #корнилов #удальцов #бандера #выборы-2018 #грудинин
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