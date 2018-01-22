Слова Путина о ЕС перевернули представление европейских лидеров о президенте России

Хельсинки, 22 января. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что российский лидер Владимир Путин стремится к сближению России с Европой. Ниинисте отметил, что Владимир Путин сильно удивил его своими заявлениями во время визита в Финляндию летом 2017 года.

Президент Финляндии отметил, что заявление Владимира Путина о Евросоюзе перевернули представление многих европейских лидеров о президенте России.

«Это было заметно, например, в финской Савонлинне. Он очень удивил меня, заявив, что сильный ЕС — это хорошо. До этого момента многие из нас считали, что он стремится расколоть ЕС», — сказал Ниинисте.

Президент Финляндии также добавил, что российский лидер проявил интерес к вопросу уменьшения выбросов сажи в арктическом регионе. По его словам, Владимир Путин по собственной инициативе поднял данный вопрос в Савонлинне, после чего была сформирована двусторонняя рабочая группа по данной проблеме.

Кроме того, он отметил, что его мнение о российском лидере разделяет и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Напомним, 27 июля 2017 года президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Финляндию по личному приглашению Саули Ниинисте. Визит был приурочен к празднованию 100-летия независимости Финляндии и проходил в городе Савонлинна. На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Путин заявил, что интересы деловых кругов Москвы и Хельсинки стабильно высоки, поэтому необходимо поддержать темп развития двустороннего экономического сотрудничества между странами.