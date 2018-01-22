Психологи нашли способ выявить депрессию по сообщениям в соцсетях

Нью-Йорк, 22 января. Исследователи из Гарвардского университета обнаружили, что по сообщениям в социальных сетях можно с довольно высокой точностью определить, страдает ли автор записей депрессией или другими психологическими синдромами, например посттравматическим стрессовым расстройством. Эксперимент с контрольной группой, проведенный в Twitter, показал, что точность этого метода достигает 90%.

Для того, чтобы определить позитивных и депрессивных пользователей, исследователи составили списки ключевых слов, которые с большей вероятностью можно обнаружить в записях тех и других — например, депрессивные люди куда реже используют «положительные» слова, такие как «счастливый», «пляж» и «фотография». При этом слова с негативной окраской — «смерть», «нет» и «никогда» появляются в их записях чаще.

Эксперимент был проведен на группе пользователей Twitter, в которой было 105 депрессивных людей и 99 простых смертных. Как оказалось, депрессию с помощью анализа твитов можно обнаружить за многие месяцы до того, как клинический диагноз будет поставлен врачом, сообщает Planet Today, причем результат был верен в 9 случаях из 10. Исследователи из Гарварда намерены провести дополнительные исследования, чтобы расширить применимость метода.