Выборы президента 2018: второй список доверенных лиц Путина будет опубликован 22 января

Москва, 22 января. Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина отправил вторую часть списка его доверенных лиц в Центризирком РФ, зарегистрированный список, скорее всего, разместят сегодня. Об этом заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

«Сегодня после 16.00 ЦИК опубликует зарегистрированный второй список доверенных лиц», — передает РИА Новости слова Кондрашова.

На минувшей неделе ЦИК России зарегистрировал 259 доверенных лиц действующего главы государства, заявившего о планах участвовать в президентских выборах-2018.

Отмечается, что в список доверенных лиц в том числе вошли журналист и телеведущий Александр Масляков, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный редактор RT Маргарита Симоньян, телеведущий Леонид Якубович, российские исполнители Лев Лещенко, Диана Гурцкая и многие другие.

Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря минувшего года. Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

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