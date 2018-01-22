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Политика
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Сирийские курды заявили о гибели 17 жителей Африна
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    Сирийские курды заявили о гибели 17 жителей Африна

    14:22  22 Января 2018  /обновлено: 14:41  22 Января 2018
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    Сирийские курды заявили о гибели 17 жителей Африна

    Москва, 22 января. Представитель сирийского Курдистана Роди Осман заявил, что авиаудары и боестолкновения в Африне продолжаются, в результате чего погибли уже 17 мирных жителей. Еще 28 получили ранения.

    «Авиаудары по Африну и ожесточенные бои продолжаются. На данный момент погибло 17 мирных жителей, 28 получили ранения», — отметил Осман.

    Он добавил, что турецкие войска и группировки сирийской оппозиции, несмотря на свои попытки, так и не смогли захватить курдские территории.

    Напомним, что ранее США создали в Сирии силы безопасности на границе с Турцией и Ираком. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия Пентагона «сознательной провокацией».

    Турция, которая считает сирийских курдов террористами, начала военную операцию на севере САР, передает Ura.ru. Руководство НАТО признало операцию ВС Турции самообороной, однако призывает к сдержанности и сбалансированности.  

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #жертвы #курды #африн
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