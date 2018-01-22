МИД Египта получил приглашение на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи
Каир, 22 января. Дипломатическое ведомство Египта получило от российской стороны приглашение на конгресс национального диалога Сирии в Сочи. Об этом сообщается в заявлении официального представителя египетского ведомства Ахмеда Абу Зейда.
«Российская сторона передала в Министерство иностранных дел Египта приглашение на конференцию с участием сирийских национальных сил, которые обсудят механизм достижения политического решения, чтобы положить конец конфликту в республике», — цитирует египетского дипломата ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курды включены в список приглашенных на конгресс национального диалога Сирии в Сочи, который состоится 29-30 января.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможную встречу главы государства РФ Владимира Путина с участниками Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.