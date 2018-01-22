Сирия зовет туристов: с помощью РФ САР быстро возродится и станет крупным центром туризма — эксперт

До того как Сирию охватила война, в стране был очень развит туризм, а туристический сектор был значительной часть экономики республики. В настоящее время вооруженная фаза конфликта подходит к завершению, и параллельно уже развивается процесс восстановления САР. В связи с этим представители официального Дамаска приняли участие в международной туристической выставке FITUR, которая прошла в Мадриде, что, однако, встретило осуждение со стороны некоторых западных стран.

Так, американская газета The New York Times пишет, что правительство САР, очевидно, рассчитывает тем самым привлечь в свою страну туристов, умалчивая о разрушительных последствиях, которые повлекла война. Стоит отметить, однако, что не только террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и других группировок, но и международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, нанесла огромный ущерб Сирии в результате своих действий. Достаточно вспомнить Ракку, которая, действительно, была почти стерта с лица земли ежедневными бомбардировками ВВС США и их союзников.

Тем не менее уже сейчас, когда конфликт еще даже не успел окончательно завершиться, страна активно отстраивается заново. В этом лично убедилась съемочная группа Федерального агентства новостей (ФАН), побывав в стремительно восстанавливающемся районе Хомса Аль-Ваер, который был освобожден только в прошлом году. Не только этот, но и многие другие регионы, во многих из которых поддержку оказывали ВКС РФ, были полностью зачищены от террористов, и уже теперь в эти районы почти полностью вернулась нормальная жизнь.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии для ФАН выразил уверенность в том, что с помощью поддержки России и других заинтересованных в сотрудничестве государств Сирия сможет возродиться в кратчайшие сроки. Интерес туристов к этой стране, скорее всего, только возрастет, и САР сможет в полной мере реализовать свой потенциал в этой сфере, также добавил эксперт.

«Сирия — одно из древнейших государств мира, один из древнейших очагов цивилизации в Восточном Средиземноморье. Она является родиной алфавита и других элементов цивилизации. Здесь располагается множество прекрасных памятников истории, культуры и архитектуры — прежде всего, в Пальмире, Дамаске, Алеппо, а также во многих других городах, история которых насчитывает тысячелетия. Я уверен, что САР потенциально обладает колоссальными туристическими ресурсами. Кстати, этот потенциал не был использован в полной мере и до вооруженного конфликта. То, что Сирия не менее интересная страна, нежели, например, Израиль, Палестина или Греция, очевидно», — убежден собеседник ФАН.

К настоящему моменту уже были успешно осуществлены ряд проектов в рамках возрождения республики, в то время как вооруженные действия теперь имеют привязку к конкретным регионам — к Идлибу, к Африну, отмечает Владимир Шаповалов. Почти во всех остальных районах страны между тем отмечается спокойная обстановка и стремительно развивается процесс реставрации.

«В настоящий момент уже проделана серьезная работа по восстановлению не только экономики, но и туристического потенциала, поскольку большая часть республики находится в состоянии стабильности и мира, а вооруженный конфликт, который пока, конечно, еще имеет место, локализован. Но нужно признать, что Сирия идет семимильными шагами в сторону нормализации ситуации», — подчеркнул политолог.

По его мнению, этому способствует не только здоровая политика правительства САР и стремление населения к скорейшему установлению мира, но и поддержка извне — прежде всего, со стороны России.

«Значительную роль в процессе восстановления арабской республики играет российская сторона, которая не только помогла успешно разгромить террористов, но и приложила колоссальные усилия для достижения мира. Помимо РФ в процесс построения будущего Сирии серьезную роль также играет Иран. Есть интересные предложения по сотрудничеству со стороны Китая. Среди европейских государств тоже есть такие, которые проявляют заинтересованность в развитии различных сфер жизни САР. Поэтому я уверен, что при наличии динамики в ходе политического процесса и при участии некоторых ведущих государств мира уже через очень краткое время Сирия сможет возродиться и стать одним из крупнейших игроков на туристическом рынке», — резюмировал наш собеседник.

1 Организация запрещена на территории РФ.