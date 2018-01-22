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Профанация «реинтеграции»: Дмитрий Лекух о причинах неизбежной войны
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    Профанация «реинтеграции»: Дмитрий Лекух о причинах неизбежной войны

    14:56  22 Января 2018
    1298

    Профанация «реинтеграции»: Дмитрий Лекух о причинах неизбежной войны

    Понять, как виртуальное законотворчество украинской Верховной рады, с ее странным законом «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», скажется на реальной ситуации на юго-востоке этой территории, не так уж и сложно.

    Правда, дело тут отнюдь не в желаниях украинской власти. А всего лишь в ее возможностях.

    Как известно, итоговый текст принятого документа, известного сейчас под популистским названием «закон о реинтеграции Донбасса», провозглашает неподконтрольные Киеву районы «временно оккупированными Российской Федерацией территориями». При этом действия России квалифицируются как «агрессия против Украины». А президенту Петру Порошенко предоставляется право на использование ВСУ — в том числе, для прямых военных действий на востоке страны, против населения как бы украинских регионов, — без согласия парламента Украины. 

    А не то!..

    Значит ли это, что Порошенко хочет развязать новый этап гражданской, по сути, войны?

    Не совсем.

    Более того, он сам тут же заявил, что новый закон «прокладывает путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем». И пояснил, как водится, в одной из социальных сетей, что это «сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины».

    То есть, с точки зрения верховных властей обезумевшей территории, данный документ — это всего лишь «рычаг давления», причем прежде всего на Российскую Федерацию. Типа, вот вам «настоящая, подлинная бумажка», которую вы все должны немедленно начинать исполнять.

    А не то!..

    Профанация «реинтеграции»: Дмитрий Лекух о причинах неизбежной войны

    …Вот тут-то и начинается самое интересное. Потому как, сразу вслед за грозным украинским «а не то» возникает вполне резонный, с точки зрения как Российской Федерации, так и со стороны провозглашенных республик Донбасса, вопрос.

    А не то, простите, что?

    Что будет, если регионы, не считающие себя подпадающими под киевскую юрисдикцию, не начнут исполнять эту смешную бумажку от Верховной рады во всем ее грозном великолепии?

    А они ведь не станут, и это всем более или менее очевидно. Несмотря даже на то, что, к примеру, представитель Порошенко в местном, так сказать, парламенте Ирина Луценко считает, будто Украина получила юридическую основу для подготовки к подаче в международные инстанции консолидированной жалобы на Россию как «страну-агрессора».

    Ибо все это — аналог вечного вопроса Тараса Бульбы: «И что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» Глупо думать, вслед за «представителем», что если тогда не выручили, то сейчас — бросятся помогать.

    Но что же тогда будет? Киеву, многократно уже битому шахтерами и трактористами из провозглашенных ДНР и ЛНР, придется всерьез воевать со «страной-агрессором», что ли?

    Что зависит от Украины

    Ответ здесь прост и, к сожалению, не очень приятен: да, придется. Несмотря на то, что в Киеве все прекрасно понимают, чем это в результате — причем довольно быстро — закончится: репортажи из той же Сирии на Украине наверняка смотрели.

    И все там, извините за непредумышленное повторение, прекрасно понимают, что в Сирии всего-навсего, с военной точки зрения, «тренировалась» весьма незначительная часть российской военной мощи. Однако на «бармалеев» хватило и этого, и никакие американские вундервафли неплохо обученным «бармалеям» ни разу не помогли.

    Профанация «реинтеграции»: Дмитрий Лекух о причинах неизбежной войны

    Нет, Киев этого совершенно не хочет. Однако от его желания тут мало что зависит: воевать ему, судя по всему, придется. Вот только принятый в Раде «законодательный акт» тут, некоторым образом, не причем.

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    Простейший пример.

    Буквально в те же часы, когда в Верховной раде Украины кипели страсти вокруг «закона» и поправок к нему, Национальный банк Украины был вынужден официально признать: уже в середине 2018 года Киев может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом.

    И хотя НБУ настаивает, что это произойдет по инициативе украинской стороны, если страна до июля не получит очередной транш от МВФ, — это, мягко говоря, не совсем так. Просто Украина — и это тоже ясно уже всем, включая абсолютно политизированный МВФ, — безнадежный и недееспособный должник.

    Ужас без конца?

    Но и это, к сожалению, не все.

    Украина — не только недееспособный должник, но и недееспособное государство. И киевская власть на территории гигантской восточноевропейской страны столь же виртуальна, как и все остальное.

    Чтобы понять это, не нужно быть ни серьезным аналитиком, ни даже экономистом, способным сложить два плюс два. Достаточно вспомнить великолепную эпопею «грузинского карлсона» Мишико Саакашвили, начиная с его «прорыва границы» и заканчивая невозможностью выдворения этого бесноватого с территории столицы. И сразу станет ясно: дееспособные государства с работающим аппаратом принуждения так себя не ведут.

    Профанация «реинтеграции»: Дмитрий Лекух о причинах неизбежной войны

    Классическое определение государства — это, вообще-то, «войско, законы, суд». А поскольку ни «законы», ни уж тем более «суд», давно превратившийся на Украине в насмешку, на данной территории не работают, то — время работать войскам. В этом случае у Порошенко и Ко есть хоть какая-то надежда на то, чтобы попытаться удержать ситуацию под минимальным контролем.

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    Ну, или же — успеть добежать до Борисполя. Чтобы потом и дальше «бороться с клятыми москалями» из-за пределов совсем еще недавно, вроде бы, существовавшей и даже принимавшей законы «о реинтеграции» большой восточноевропейской страны.

    В общем, тут либо ужасный конец, либо — бесконечный ужас. Третьего, как водится, не дано…

    Автор: Дмитрий Лекух
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #донбасс #украина #порошенко #саакашвили #верховная рада #луценко #нбу #закон о реинтеграции
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