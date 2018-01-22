Выборы-2018: Жириновский назвал число зарегистрированных доверенных лиц

Москва, 22 января. Кандидат в президенты России от партии ЛДПР Владимир Жириновский на данный момент зарегистрировал 555 доверенных лиц. Об этом он сообщил на Всероссийском совещании доверенных лиц на выборах президента.

Жириновский назвал число зарегистрированных доверенных лиц, а также рассказал о своих планах набрать в свою команду максимальное их количество — 700 человек.

«Здесь сидят в зале доверенные лица, — объявил кандидат в президенты России. — У нас должно быть 700… Уже 555, осталось 145».

Лидер ЛДПР также отметил, что предвыборные дебаты похожи на бокс.

«Если удар пропустил, уже тяжело взять прежний темп, восстановить дыхание, — рассказал Жириновский. — Приходится делать шаг назад, еще, еще…»

Напомним, выборы президента страны пройдут 18 марта. Действующий глава России Владимир Путин заявил о намерении участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Для этого ему было необходимо набрать 300 тысяч подписей. Штаб Путина собрал более 1,6 миллиона голосов в поддержку своего кандидата.