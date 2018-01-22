Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

Федеральное агентство новостей публикует сочинения победителей конкурса «Россия, устремленная в будущее».

Проведение Всероссийского конкурса сочинений инициировал 1 сентября 2017 года президент Владимир Путин. Он предложил школьникам подумать о том, какой они видят Россию на рубеже 2040-2050-х годов. На его предложение откликнулись почти 2 млн человек, жюри отобрало на конкурс 437 тысяч работ, 100 сочинений были признаны лучшими и вошли в итоговый сборник.

На встрече с победителями конкурса глава государства отметил: его особенно порадовало, что школьники писали именно о своей роли в будущем страны. Владимир Путин выразил надежду на активное участие юных граждан в жизни России. В будущем, подчеркнул президент, эти ребята смогут руководить нашей страной.

Визитива Евгения Борисовна

г. Москва

11-й класс, ГБПОУ МГОК

Жилы во мне как проспекты в столице

Родина… Что значит для каждого человека это удивительное слово? Для кого-то Родина — это милый сердцу уголок детства: родительский дом, двор, где пропадали с друзьями с утра до вечера, скамейка у подъезда, где сидели бабушки, ведя неспешный разговор и наблюдая за любимыми внучатами… Кто-то вспомнит улицу, по которой каждый день ходил в школу, чтобы снова и снова испытать радость побед и горечь поражений в учебе, в дружбе, в любви… А для кого-то Родина — это не только теплые воспоминания ушедших лет, но и дни сегодняшние: работа, семья, близкие люди. Тех, кто давно шагнул за границу двора, перешел с одной улицы на другую, принял в объятия целый город. «Мой город — моя Родина!» — скажут многие, в том числе и я…

Я родилась в Молдавии, но вот уже пятнадцать лет живу в России и своей малой родиной считаю Москву. Правда, полюбила ее не сразу. Год за годом привыкала, узнавала и лишь с недавнего времени поняла — это мой город! Мы с ним похожи. Я, будущий медик, вдруг осознала, что каждое московское здание, станция метро и улица хранят в себе целую историю, точно так же, как в моем сложном организме хранится ДНК. По моим венам, как по проспектам, течет кровь, заставляя биться сердце. Есть и у города свои вены и артерии, стремящиеся к Красной площади и бегущие обратно, к окраинам Москвы. И я чувствую то ровный, то учащенный пульс каждый раз, когда иду по улицам столицы.

Волхонка, Ильинка, Моховая, Пречистенка, Охотный ряд… Что ни имя — музыка! Прислушайтесь: Воздвиженка. Сколько нежности в этом слове! А между тем улица эта знала много бед и потрясений. О великом пожаре в начале XVI века повествует запись в Никоновской летописи: «...загореся храм Воздвижения честнаго Креста за Неглимною на Арбатской улице на Острове». Но не только огонь оставил следы разрушения и боли. Помнит улица и набеги крымских татар, и устроенный царем Иваном Грозным Опричный двор. А коли так, то, вероятно, Воздвиженка стала свидетелем событий, описанных М. Ю. Лермонтовым в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Наверное, отсюда отправился на кулачный бой злодей Кирибеевич, чтобы погибнуть от руки купца Степана Парамоновича, защитившего честь своей семьи.

Оставил свой след в истории улицы и год 1812… Пронзительные лермонтовские строки «Ребята! Не Москва ль за нами?» и теперь с дрожью в голосе произносит каждый школьник. С упоением читаем мы и роман Л. Н. Толстого «Война и мир», повествующий о страшных событиях русской истории. Но не всем известно, что писатель «поселил» семью своего любимого князя Андрея именно на Воздвиженке, в доме номер 9, принадлежавшем в начале XIX века деду Льва Николаевича. Дом этот особенный. Посмотрите на него внимательно и согласитесь: строгий и торжественный одновременно, он совсем не похож на стоящую неподалеку изящную, словно парящую в воздухе, усадьбу А. А. Морозова, как нет ничего общего между сдержанными, даже чуть суровыми Болконскими и открытыми всему миру Ростовыми.

Шли годы, и улица менялась — взрослела, хорошела. Пыльная дорога вымощена брусчаткой, освещена газовыми фонарями. Вот конка везет куда-то торопящихся горожан, а вот и первый трамвай стучит колесами, предупреждает пронзительным звоном: «Поберегись!..» Москва торопится, живет!

С каждым новым толчком крови в артериях рождается новое время, новая идея, новый человек. Он хочет жить по-новому, он бунтарь, а потому газовое освещение заменено на электрическое, с улицы сняты трамвайные пути, брусчатку сменил асфальт:

Кончается владычество

Бездарного булыжника!

Скользим мы, словно лыжники,

По сглаженности снежной,

И, право, легче дышится,

Когда так плавно движется

По шелковой Воздвиженке,

По замшевой Манежной.

Так напишет в 1931 году поэт Юрий Ефремов. Жаль только, не знал он, что через десять лет и по «шелковой Воздвиженке», и по «замшевой Манежной», как и по другим улицам Москвы, уверенным шагом будут уходить на фронт добровольцы…

Многие погибнут, но другие, напрягая все силы, дойдут, вернутся обратно, потому что иначе нельзя, иначе навсегда остановится сердце столицы, а значит, и России. Героически будут сражаться не только военные, но и мирные люди. Сотрудники библиотеки имени В. И. Ленина, прописанной на Воздвиженке, будут днем и ночью дежурить на крыше здания, чтобы ни один зажигательный снаряд, попавший на крышу, не взорвался. Библиотекари сделают все, чтобы бесценный книжный фонд не только сохранился, но и приумножился. Чтобы каждый москвич через десять, пятьдесят, сто лет мог прикоснуться к волшебному источнику знаний — книге. И как же хочется, чтобы в одной из этих книг кто-нибудь рассказал о Москве сегодняшней. Красивая, свободная, устремилась она в будущее, освободившись от проводов и рекламных растяжек. Умная, современная, заботится о каждом, кто хочет учиться и работать. Добрая и гостеприимная, однажды она распахнула свои двери для меня.

Вот уже пятнадцать лет я живу в Москве. Взрослею, меняюсь, как мой город, с кем-то спорю, кого-то люблю — живу! Волхонка, Воздвиженка, Тверская, Неглинная… Шагаю каждый день по улицам и слышу не то стук каблучков по брусчатке, не то биение сердца.

Захарова Ирина Сергеевна

Челябинская область, г. Челябинск

11-й класс, МАОУ «Лицей № 82»

В Россию можно только верить

У моей страны, как сказал поэт, «особенная стать». Ее история сложна, времена непредсказуемы, судьба неповторима. Внимая Тютчеву, я в Россию верю. Что является сутью моей веры? Определяю главное. Россия — это величие, стремление к высшей правде и справедливости, великодушие. Этим дышу, вдохновляюсь, с этим иду навстречу грядущему.

Уверена: Россия не исчезнет никогда. Ее создали — собрали, освятили, отстояли — люди, движимые не корыстью и жаждой беспредельного господства, но стоящие за слабых и угнетенных, устремленные к высшей правде и справедливости. Сегодня Россия является домом более чем 160 народов. Величие моей страны и в той благой силе, что собрала всех нас вместе, и в том, что русским вправе себя назвать каждый.

Величие страны и в особом русском духе. Трудно встретить в речи выражения «немецкий дух», «французский дух», «американский дух» — значение самого слова «дух» в ином сочетании, нежели со словом «русский», сразу теряет глубину. Мы всегда поражали чужеземцев умением претерпевать, преодолевать трудности и побеждать силой духа. В час великой беды наш народ непобедим. Зачастую не количеством людей и орудий, а стойкостью и самопожертвованием ковали великие победы защитники родной земли.

Так было, когда новгородский князь Александр Ярославич, отправляясь с малой дружиной на бой сошведами, обратился к русским: «Братья! Не в силах Бог, а в правде!» Победа за теми, кто отстаивает правое дело.

Так было и в 1380 году, на Куликовом поле, когда в решающей схватке сошлись войска русских княжеств и Золотой Орды. После славной победы русской рати «на Дону усть Непрядвы» Орда еще много раз совершала набеги, спустя два года Москва была сожжена, но больше уже никогда ордынцы не решались на битву с русскими в открытом поле.

Так было и осенью 1941 года, когда в жестоком противостоянии русские солдаты остановили фашистский «Тайфун» и отстояли Москву. Единый духом народ сокрушил «непобедимую» немецкую армию, и после той войны никто уже не смеет прийти на нашу землю с войной.

Чтобы память о прошлом не была осквернена, чтобы люди научились слышать друг друга и понимать, что жизнь каждого человека бесценна, чтобы отдавали с поклоном, а брали с мерой, существует на Земле высшая правда. Есть и те, кто служит высшей правде и справедливости.

Такую миссию в Украине выполняли российские журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин: они освещали события, которые происходят там с момента государственного переворота. Выполняя профессиональный и прежде всего нравственный долг, российские журналисты стремились открыть миру правду о бесчеловечном отношении киевской власти к жителям Донбасса, привлечь внимание мировой общественности к этой проблеме, призвать к защите детей и взрослых, живущих в условиях войны. Журналисты погибли. Их жертва не напрасна. Мир услышал правду. У российских журналистов появились последователи — журналисты Германии, Италии. Но современному миру знать правду не выгодно. Каждой влиятельной стране мира нужна своя «удобная» правда. При всем этом Истина одна, и победа за тем, кто ее отстаивает.

В России умеют отстаивать правду, побеждать в самых тяжелых сражениях и не умеют быть корыстными в своих победах — бесконечно напоминать другим о вероломности их намерений, слов, поступков. Великодушие — одно из самых главных качеств русского человека. О великодушии повесть Виталия Закруткина «Матерь человеческая».

Главная героиня повести — простая женщина Мария, пережившая много горя: фашисты зверски убили ее родных, увели в рабство односельчан. Но растерзанное сердце остается чутким к чужому страданию. Она нашла в себе силы не оставлять в беде нуждающихся: ухаживала за смертельно раненой девчушкой, приютила найденышей — сирот из Ленинграда, не смогла отомстить раненому немецкому солдату, совсем еще мальчику. Мария не только усмирила в себе ненависть к вражеской форме, немецкому говору, но и постаралась продлить жизнь юноше, который однажды назвал ее мамой. Она и есть Мать для всех живущих на земле, способная в час горечи найти душевные силы для Заботы, Созидания, Света. В великодушии ее неиссякаемая сила.

Такие женщины есть в России и в наше время. Весь мир знал женщину, равную Марии по силе, — врача и правозащитника по призванию, «Матерь человеческую» по сути. Елизавета Глинка, доктор Лиза, всегда спешила на помощь обездоленным, обреченным, лишенным мирного неба над головой. «Добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия», — говорила эта отважная женщина. Сегодня ее с нами нет. Но ее слова, дела и поступки заставляют каждого из нас быть чище, мудрее, человечнее.

В такой стране я живу, всем сердцем ощущая, что являюсь ее частичкой. Я люблю Россию. Я в нее верю. Ее люди, щедрые и великодушные, стойкие и мужественные, благословлены предками на вечный поиск добра и истины. В этом вся Россия. Этим дышу, вдохновляюсь, с этим иду навстречу грядущему.

Зинченко Максим Сергеевич

г. Севастополь

10-й класс, ГБОУ СОШ № 13

Беречь экологию — обеспечить счастливое будущее

Понимание природы, гуманное, бережное

отношение к ней — один из элементов

нравственности, частица мировоззрения.

К. Г. Паустовский

Мне повезло: я родился, вырос и живу на берегу самого замечательного Черного моря, почти целый год вижу яркое солнце, греюсь под его теплыми лучами, слышу из окна плеск волн, то нежно щебечущих с галькой на берегу, то с грохотом обрушивающихся на прибрежные скалы.

Как-то у моря я любовался закатом и вдруг понял, какая же вокруг красота! Передо мной была безграничная водная гладь, фосфоресцирующая в темноте. Казалось, что небо обнимало край моря, а звезды падали прямо мне в руки. В таком сказочном месте хочется не просто жить, а творить, воплощать свои планы и мечты, совершать подвиги. Но возможно ли это? И я задумался о проблемах Земли, которые могут привести к экологической катастрофе.

Мы русские люди, и любовь к природе, беспокойство за нее являются нашей национальной особенностью. О взаимосвязи человека и природы писали и великие классики. Русская литература учит нас любить свой край, восхищаться им, но, к сожалению, не может предотвратить катаклизмы и катастрофы.

Недавно я познакомился с творчеством Сергея Аксакова, который еще двести лет назад предупреждал нас: «Мы богаты лесами, но богатство вводит нас в мотовство, а с ним недалеко до бедности…» Как это верно! Нам кажется, что русские леса, реки и озера никогда не исчезнут, а природные ресурсы, словно по мановению волшебной палочки, будут пополняться и множиться. Но ведь это заблуждение…

Непреложным считается тот факт, что человек зачастую забывает о бережном отношении к природе, когда воплощает в жизнь научные открытия и достижения технического прогресса. За свои неполные шестнадцать лет мне не раз приходилось слышать об экологических проблемах Черного моря. Развитие курортного бизнеса, промышленных предприятий и рост индивидуальных застроек повышают концентрацию тяжелых металлов, нефтепродуктов в воде и воздухе. Бытовые отходы с судов и свалки мусора на побережье приводят к выделению токсичных веществ, убивающих флору и фауну нашего моря. Я недавно прочитал, что в соленой воде такой мусор разлагается десятки лет, а пластик — века. Страшно представить, во что превратится моя малая родина через несколько десятилетий…

И что потом? Темнота?.. Выжженные поля?.. Безлюдная планета?.. Апокалипсис?.. Не хочется жить в тревоге! Наверное, именно поэтому наука экология сегодня так актуальна, а высшие учебные заведения нашей страны ежегодно готовят специалистов в этой области. Уверен, что ученые смогут приостановить процесс гибели природы нашей планеты и не дадут ему стать необратимым…

Недавно я посмотрел фильм, посвященный экологическим проблемам Крыма. Оказывается, в 1965 году в Черном море добывали двадцать три вида промысловых рыб, а сегодня — только пять. Это и есть настоящая катастрофа! И не нужен второй радиационный Чернобыль — человек сам губит мир, в котором живет…

Из фильма я узнал, что еще в середине прошлого века в акватории Черного моря создан заказник «Филлофорное поле Зернова», в котором морская вода очищается и снабжается кислородом. Я очень обрадовался этому и понял, что не все потеряно. Человек — царь природы, но лучше бы он был ее добрым хозяином и защитником! Бережному отношению к окружающей среде мы учимся в школе, проводим экологические классные часы, экологические субботники и экологические десанты. Возможно, кому-то из нас предстоит совершить открытия, которые помогут сохранить и восстановить природу. Нам, молодым, не безразлично будущее родного края, России и всей планеты в целом.

Я считаю, что глобальные проблемы экологии начинаются с малого: с выброшенного во двор мусора или кем-то забытого костерка на лесной поляне… Как тут снова не вспомнить русских писателей, которые предупреждали о грядущей экологической катастрофе: Л. Леонов сравнивал ее с «убийцей, заглядывающим в окно»; В. Распутин называл «вселенской бедой, никогда прежде не существовавшей перед человечеством». Вдумайтесь, как это правильно!

Не случайно президент В. В. Путин объявил 2017 год годом экологии. Работа специальных экспертных комиссий, появление новых национальных парков и заповедников, запуск инновационного пилотного проекта «Нулевое захоронение отходов» — все это должно повлиять на реальное состояние окружающей среды. У измученной природы Крыма, у Черного моря, страдающего от бесчеловечного отношения, появился шанс на «выздоровление».

Заканчивая сочинение, я вдруг понял, какой я все-таки романтик. Я так хочу еще много раз любоваться закатами и рассветами на родном берегу, ловить взглядом звезды и, окунаясь в теплые волны, загадывать желания и потом претворять в жизнь свои мальчишеские мечты. Мечты о том, что и мое поколение поможет России стать прекрасной, экологически чистой страной.

Ибрагимов Данила Вячеславович

Республика Башкортостан, г. Уфа

9-й класс, МБОУ «Лицей № 123»

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки?

Чем только мы, современные подростки, не интересуемся! Одни увлечены робототехникой, другие занимаются спортом на профессиональном уровне, есть такие, кто покоряет пьедесталы интеллектуальных марафонов и творческих конкурсов. Наверное, никого не удивлю и я своим увлечением: как многие мальчишки, люблю танки. Сначала рисовал их в большом количестве, надоедая дяде просьбами нарисовать танк спереди и сзади, сбоку и сверху. Позже приводил его в замешательство вопросами: сколько у танка пулеметов, с какой частотой бьют пушки и как далеко летит снаряд? Наконец, он сдался и купил энциклопедию боевой техники российской армии. С этого момента началось мое «взросление»: захотелось быстрее научиться читать… о танках, рисовать и чертить, извините за тавтологию, танки, познакомиться с геометрией и физикой, чтобы самому рассчитать угол падения и скорость движения снаряда. Идея коллекционирования пришла позже, да она и не была моей, а была идеей дяди, который предложил начать собирать макеты боевых машин. Так детская игра стала стойким увлечением, побудила меня учиться и, скажу по секрету, определила будущую профессию.

Последние несколько лет мы с дедом и дядей нашли общее любимое занятие — совместно смотреть по телевизору трансляцию парадов боевой техники России. С какой гордостью мы следим за демонстрацией мощи нашего вооружения во время Парада Победы 9 мая! А 30 июня этого года впервые восхищались парадом Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Как мы стараемся опередить друг друга в определении марки и модели машин, кораблей, самолетов, как громко восклицаем, когда одновременно выкрикиваем название! В эти минуты оживляется лицо постаревшего деда, молодцевато блестят глаза дяди, веселеет голос бабушки, радующейся за нас. И вот я жду уже следующую трансляцию парада, чтобы испытать с родными чувство гордости за Родину. Так же, наверное, перед телевизорами всей огромной страны сидят тысячи семей, охваченные общим чувством радости и единства.

— В чем сила, брат? — спросил бы герой Сергея Бодрова.

Мы бы ответили хором по всей России:

— В единстве, брат!

В нашей семье в игре по определению боевой техники выигрываю, конечно, я, без преувеличения. Дед тягаться со мной уже не может, дядя пробует, но и то уже только для вида, чтобы «не зазнавался племяш». Да и как же не выигрывать, коли нам, будущим стражам покоя великой России, положено знать средства ее защиты! Веками народ завещал молодым: родная земля может накормить человека своим хлебом, напоить водой из своих родников, но защитить сама себя она не может. Это святое дело тех, кто ест хлеб родной земли, пьет ее воду, дышит ее воздухом и проникается ее красотой. Вот почему защита Отечества всегда была, есть и будет почетной на Руси, вот почему я выбрал делом своей жизни службу в рядах профессиональной российской армии.

Не помню сам момент, когда эта мысль зародилась у меня. Может быть, точкой отсчета стал кинофильм «28 панфиловцев» Кима Дружинина. На меня большое впечатление произвел эпизод, когда рядовой один на один выходит против танка. Он давит, вминает человека в землю, но солдат выбирается из заваленного окопа и побеждает боевую вражескую машину. В этом году Ким Дружинин разработал новый проект о танках «Увидеть Сталина», видимо, у нас с ним, у настоящих мужчин, много общего.

Сегодня на вооружении имеется, конечно, более усовершенствованная техника. Одним из лучших считается танк нового поколения Т-90 «Владимир». Мощь этой боевой машины неосведомленному человеку даже представить сложно! И нам есть чем гордиться!

Теперь, спустя уже много лет после первой встречи с копией боевой машины, подаренной дядей, я свободно ориентируюсь в танкостроении, абсолютно верю в перспективу развития российской армии. Эту уверенность придает и возрастающее с каждым годом количество друзей, с кем интересно детально беседовать о танках.

На свете сотни государств и земель, но одна у человека Родина. Можно не выкрикивать слова о любви к Родине, а честно трудиться во имя ее блага и могущества, приумножать ее славу. На мой взгляд, патриотизм — чувство деликатное. Вот думаешь, что вроде сделано для Отечества достаточно, а сколько еще предстоит сделать!

История возлагает гражданский долг на плечи всех поколений, нам отмерено свое. Придет время, и мы будем вписывать новую страницу в ее славную историю, быть может, завтра будут рассказывать о нас…

Пусть я рассказал вам о своем детском увлечении, непримечательном, но оно научило меня чувству гордости за достижения моего народа, чувству любви к Отечеству!

Теперь вы знаете, чем увлекаются современные мальчишки, «из чего» они «сделаны».

Клименко Сергей Алексеевич

Забайкальский край, с. Улеты

11-й класс, МБОУ «Улетовская СОШ»

Когда-нибудь…

На улице стояла жаркая погода, но легкий прохладный ветерок делал ее почти идеальной. Самое удивительное, что такая погода держится уже неделю, будто ее кто-то настроил — в какой-то момент такая мысль пришла мне в голову. Впрочем, кто знает, все возможно.

Я, как обычно, прогуливался по городскому парку. В нем много деревьев, кустов и просто зеленой травы. Находясь в их окружении, я всякий раз отдыхаю от всего высокотехнологичного, что облегчает нашу жизнь, но заставляет с еще большим трепетом относиться к тому, что создала природа. Этот парк в городе для меня словно оазис в пустыне.

Я сел на скамейку, вдохнув свежего воздуха, и решил заняться одним из любимых дел — чтением новостей. Когда я был совсем еще юным, люди читали бумажные газеты. Сейчас же они исчезли — сложно представить, что ради клочка бумаги с буквами кто-то теперь станет губить живое дерево. Лично я давно уже читаю новости через смарт-очки. Во всем этом есть немалая доля иронии: когда-то люди создали очки, чтобы лучше видеть буквы в газете, а сейчас эти самые газеты, наряду со многими другими полезными вещами, встроены в очки.

Но скорей, скорей! Меня ждут новости — эта кипящая жизнь, история, творящаяся ежеминутно. Бегло просмотрел анонсы: главным событием дня стала конференция Союза азиатских стран в Пекине. Значит, Россия заключила с Китаем новый договор, связанный с весьма выгодными для обеих сторон условиями торговли.

Я свернул новостную строку и сквозь дымчатые стекла своих очков начал наблюдать за игрой света и тени в кронах деревьев над головой. Тихая гордость плескалась где-то в области сердца. Да, эта новость быстро уступит первое место другим, более свежим, более радостным. Но мне в этой паре десятков слов виделся результат долгой, напряженной работы сотен, тысяч людей из разных стран. За этими фразами крылся и еще один смысл: за последние несколько лет влияние моей Родины в Большой внешнеполитической игре возросло настолько, насколько мы и не мечтали во времена нашей молодости. Буквально вчера заглавной новостью во всех газетах было то, что отношения между Россией и США стали позитивнее, чем когда-либо в истории. Поводом для этого стало подписанное президентами двух стран соглашение о совместном строительстве новейших космических судов. А благодаря реформам, проведенным буквально десять лет назад, именно наша страна сегодня является одной из самых высокотехнологичных наряду с Китаем, Японией, США. Но гораздо больше рейтинга в мире меня волнуют и радуют изменения в нравственном и духовном уровне моих соотечественников.

А вот как раз и свежая новость: «Авторитетными мировыми СМИ Россия признана страной самых образованных в мире людей». Да, не таким было положение в годы моей юности. Но умная политика в сфере образования, включающая ряд реформ, принесла свои плоды. Я это точно знаю — мои внуки учатся в московских и питерских университетах, уверенно обошедших в международном рейтинге Гарвард и Оксфорд.

Быстро мелькают перед глазами новостные строки: «стабильные демографические показания…», «достойная пенсия…», «развитие медицины…». Знаю, немало еще проблем в мире, в котором я живу, но твердо верю: наши дети, весь наш народ сумеет их преодолеть. Вспомнились вдруг слова российского экономиста Виктора Зубкова: «Будущее — мечта, которая может стать реальностью». Сейчас реальность — то самое будущее, о котором грезили мы еще мальчишками. Был ли я участником строительства этой реальности? Был, каждую минуту своей жизни: учась в школе, в институте, трудясь на благо своей семьи и выполняя общественно полезную работу. А мог бы сделать больше? Несомненно, мог. Эх, жаль, что нельзя поговорить с тем собой, юношей, с высоты прожитых лет…

Мне посчастливилось прожить долгую жизнь, и, сидя сейчас здесь, в этом прекрасном парке, я осознал, что счастливое будущее могут построить лишь те, кто думает не только о собственных интересах, кто заботится об окружающих людях и о природе. Люди, стремящиеся делать благие дела, способны создать благое государство.

Купцова Елизавета Сергеевна

Приморский край, г. Владивосток

9-й класс, МБОУ «Гимназия № 1»

Владей Востоком!

У самого синего моря, на пересечении караванных путей всего мира стоит наш устремленный к восходу солнца город. Владивосток — город, который первым в России встречает новый день, а значит, встречает будущее. Это город с сильным и стойким характером, город, готовый к великим свершениям, ведь не просто так в самом его названии заложен мощнейший призыв: «Владей Востоком!».

Но когда-то этого прекрасного города не было, а на его месте находились почти нетронутые земли, которые никому не принадлежали. Наши предки пришли сюда почти полторы сотни лет назад. Они шли навстречу солнцу, к богатому краю, где в тайге обитает зверь, в водоемах плещется рыба, ветер гуляет по нераспаханным полям, а природа готова щедро одарить и другими своими богатствами. В этот край пришли люди особенные: наголодавшиеся на безземелье, они, наконец, получили возможность развернуться как следует и показать все свои качества — стойкость, хитрость, трудолюбие и пытливый ум. У них была уверенность в том, что здесь они смогут обрести счастье. Эти люди были готовы работать не покладая рук, невзирая на трудности, и, если их постигала неудача, они не отступались от своей цели, а, напрягая острый ум и сильные руки, искали новые подходы и решения, что очень свойственно упрямому русскому характеру.

Наши предки осваивали все новые и новые территории и отрасли хозяйства. Только благодаря усердию этих людей наш город и край стали развиваться столь стремительно. Предки оставили нам в наследство удивительные богатства и ресурсы, а также бесценный опыт, которым мы пользуемся и по сей день. Именно на их примере мы научились работать усердно, думать широко и держаться непоколебимо даже в самый страшный шторм. Наши предки показали нам, что овладеть Востоком означает не просто стать хозяином земли, а освоить ее и научиться жить на ней, а главное, что счастье можно построить на своей Родине своими руками.

Наш город начинался как гарнизон, ведь сформировался он в непростые времена в окружении сильных государств. Можно вспомнить, к примеру, русско-японскую войну и интервенцию в годы Гражданской войны, когда под разными флагами «хищники разных мастей» принялись делить Дальний Восток, воспользовавшись ослабленным положением России. Мы не могли допустить такого, поэтому необходимо было принять меры для защиты нашей Родины и нашего счастья. Владивосток с его крепкими фортами превратился в «броневой кулак», готовый дать отпор любому врагу. Какая бы сила ни пришла потягаться с нами, мы всегда были готовы встретить ее со всей своей мощью!

Но времена также изменились. Сильно изменилась политическая ситуация в мире. И теперь, когда многим странам доступно мощнейшее оружие, разрушительная сила которого может уничтожить все живое, необходимость поддерживать мир между государствами стала еще более существенной и важной. В связи с этим была разработана новая стратегия — партнерства, а не противостояния, и Владивосток получил новую роль. Теперь наш город, как радушный хозяин, открывает свои двери для гостей, прибывающих к нам «по чуждым им волнам» под разными флагами. И недаром своих гостей мы приглашаем собраться на острове со знаковым названием Русский: всем хорошо известно гостеприимство русского хозяина, который всегда готов оказать радушный прием: накормить и обогреть прибывшего гостя.

Так, на острове Русском проходят саммиты, во время которых рождается новая политическая реальность. Экономическое сотрудничество с другими странами будет очень выгодно для всех сторон, поэтому мы стараемся предоставить определенные льготы нашим иностранным партнерам. К примеру, Владивосток является свободным портом, то есть территорией с особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. С 2016 года Владивосток получил статус порто-франко, что заметно облегчило торговлю и ведение бизнеса с другими странами и заметно повысило уровень экономики.

Но сотрудничество может осуществляться не только на экономическом уровне. Сейчас ставка делается не только на то, о чем договорятся серьезные бизнесмены, но и на контакты простых людей. В нашем городе проводится множество фестивалей, посвященных культуре разных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Во время этих мероприятий у представителей разных стран есть возможность приобщиться к культуре друг друга и лучше понять ее. В школах проводятся программы по обмену студентами, что помогает нациям стать ближе, понять ход мыслей людей из разных стран и начать относиться друг к другу с большим уважением. Благодаря условиям, которые предоставляются туристическими компаниями, процветает туризм. К нам приезжают учиться студенты из-за рубежа, и это дает им возможность хорошо узнать культуру русского народа, а также может послужить основой для дружеских взаимоотношений между странами в будущем. В ходе музыкальных фестивалей и художественных выставок представители разных стран делятся друг с другом своим искусством, еще раз доказывая, что в произведениях искусства можно воплотить лучшие стороны своей нации. Народная дипломатия имеет множество положительных сторон, которые могут приблизить нас к счастливому будущему.

Владивосток — это молодой город, а, как известно, будущее — за молодыми. Именно от молодежи сейчас зависит, каким будет будущее нашего города и всего Дальнего Востока. И к счастью, во Владивостоке живем мы — потомки наших славных предков. В нас сочетаются опыт, знания прошлого и идеи, планы на будущее. У нас есть сильные и уверенные руки, острые умы со светлыми мыслями, а главное, у нас есть сердца, пылающие любовью к Родине. Нас много, и мы хотим действовать! Мы готовы работать на благо нашего города, Дальнего Востока, да и всей Родины. И мы уже начинаем менять этот мир. Например, во Владивостоке недавно запустили проект по восстановлению городского Нагорного парка, которым заинтересовались неравнодушные молодые люди, с готовностью предлагающие свою помощь в осуществлении этой идеи. У нас в городе существуют организации по охране живой природы, проводящие различные акции по уборке мусора в зоне береговой линии, по высаживанию деревьев и другие, и в них с удовольствием принимают участие школьники и студенты. Также во Владивостоке ведет активную деятельность организация «33+1», ставящая перед собой цель украсить город необычными и красочными граффити и арт-объектами, которые будут радовать жителей и привлекать внимание туристов.

Да, нам бывает очень непросто, ведь времена сейчас непростые. Но мы не остановимся! Ведь все это мы делаем из любви к Родине, ради нашего счастья. Как и наши предки, мы готовы построить здесь свое счастье. Мы хотим, чтобы люди жили в красивых домах, ходили на работу и учебу по чистым и красивым улицам, а их дети получали хорошее образование в школах и лечились в самых современных больницах. Но при этом мы хотим сохранить те прекрасные архитектурные памятники, что есть в нашем городе, сохранить наше культурное наследие, восстановить прекрасные парки, леса и поля, да и всю экологию в целом. Мы хотим построить личное счастье на нашей Родине, а для этого мы должны обеспечить ей счастливое будущее. Я думаю, что счастье каждого человека — это в первую очередь счастье его страны.

Мы, молодые, хотим, чтобы наша Родина, наша Россия, была сильной, счастливой, свободной, первой страной среди равных. Хотим, чтобы с нашей страной считались, к ней прислушивались, чтобы сотрудничество с ней было выгодным и престижным. Для этого у России есть и человеческие, и природные ресурсы, есть авторитет страны, которая может сказать свое веское слово в самых экстремальных политических ситуациях. Мы не бросили «наших» в Крыму, помогли поставить в Сирии заслон «чуме двадцать первого века» — так называемому ИГИЛ1. Мы строим атомные электростанции по всему миру, щедро делясь своими технологиями. Мы много и плодотворно сотрудничаем с другими странами в космосе на МКС — Международной космической станции. Всему миру известно, что в случае природных катастроф российское МЧС придет на помощь. Нам доверяют, нас уважают, с нами хотят дружить. Разве такой страной можно не гордиться?! Разве такую Родину можно не любить?! А главное, что у России есть будущее, а будущее — это мы, молодые. Наша жизнь еще только начинается, наши силы, желание и энергия еще только на восходе. Мы смело смотрим в будущий день, который алеет на востоке, у нашего, у самого синего моря.

1 Организация запрещена на территории РФ.