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ВВС Турции нанесли удары по курдским деревням в Африне — YPG
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    ВВС Турции нанесли удары по курдским деревням в Африне — YPG

    13:57  22 Января 2018  /обновлено: 14:09  22 Января 2018
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    ВВС Турции нанесли удары по курдским деревням в Африне — YPG

    Дамаск, 22 января. Боевая авиация Турции нанесла удар по двум курдским населенным пунктам на территории Африна. Об этом сообщили представители курдской «Народной милиции» (YPG).

    Как сообщил официальный представитель YPG Бируск Хасака, в районе Африна продолжаются ожесточенные бои между курдскими формированиями YPG и SFD («Силы демократической Сирии») и турецкими войсками.

    Ранее в НАТО заявили о том, что руководство Альянса рассматривает ситуацию в Африне как самооборону Турции — поддержав, таким образом, нападение турецкого союзника на главные проамериканские силы в Сирии.

    ВВС Турции нанесли удары по курдским деревням в Африне — YPG

    Напомним, подготовка к массированной атаке на курдов на севере Сирии началась после провокации США — в Вашингтоне заявили о возможности создания в Сирии «сил обороны границы» из курдских отрядов, что полностью неприемлемо для Анкары, где считают сирийских курдов союзниками террористической «Рабочей партии Курдистана».

    Автор: Валентин Меликов
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