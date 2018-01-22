Выборы-2018: ОП просит проверить доступность участков для инвалидов в регионах

Москва, 22 января. Общественная палата России обратилась к своим региональным отделениям с просьбой проверить доступность избирательных участков для инвалидов. Об этом в понедельник заявил первый заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

«Мы очень серьезно занимаемся защитой прав инвалидов, и кстати, просим вас в каждой палате инициировать отдельный проект по проверке доступности избирательных участков для инвалидов», — отметил Григорьев.

Напомним, что выборы в России состоятся в марте этого года. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о своем намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Он уже собрал необходимое число подписей в свою поддержку для регистрации кандидатом, а также составил список доверенных лиц. Как передает Ura.ru со ссылкой на «Известия», основные пункты предвыборной программы Путина станут понятны в конце января.

Владимир Путин. Биография