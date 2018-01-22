Прощание с композитором Шаинским в Москве завершилось долгими аплодисментами

Москва, 22 января. В столице завершилась церемония прощания с одним из самых известных и всенародно любимых советских композиторов — Владимиром Шаинским. Прощание прошло в Московском доме композиторов, куда пришли проводить Шаинского в последний путь его друзья и коллеги.

Как передает корреспондент РИАМО, Владимира Шаинского проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.

Напомним, вчера самолет из Лос-Анджелеса доставил тело композитора в Москву. Композитора, который скончался в конце декабря в Сан-Диего в возрасте 92 лет, похоронят на Троекуровском кладбище, похороны пройдут в закрытом режиме, присутствовать будут только самые близкие люди.

Народный артист РСФСР Владимир Шаинский известен как автор самых известных советских песен для детей, а также популярных эстрадных песен. Уроженец Киева, последние годы композитор прожил в Сан-Диего.