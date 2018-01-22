Назарбаев подробно рассказал Путину об итогах встречи с Трампом

Москва 22 января. Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев провели важный телефонный разговор. На повестку были вынесены как актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, так и острые международные темы.

«Президент Казахстана подробно информировал об итогах своего недавнего официального визита в США и переговоров с Дональдом Трампом», — уточнили в пресс-службе Кремля.

С учетом этого стороны обсудили ситуацию в Сирии, корейский кризис, положение дел на Украине и в Афганистане.

Напомним, на переговорах Назарбаева с Трампом обсуждались как экономические, так и политические вопросы. Была затронута тема отношений Москвы и Вашингтона.

В частности, Назарбаев высказал мнение, что «проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия».