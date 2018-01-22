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Украина
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Политика
Назарбаев подробно рассказал Путину об итогах встречи с Трампом
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    Назарбаев подробно рассказал Путину об итогах встречи с Трампом

    13:47  22 Января 2018  /обновлено: 15:04  22 Января 2018
    317

    Назарбаев подробно рассказал Путину об итогах встречи с Трампом

    Москва 22 января. Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев провели важный телефонный разговор. На повестку были вынесены как актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, так и острые международные темы.

    «Президент Казахстана подробно информировал об итогах своего недавнего официального визита в США и переговоров с Дональдом Трампом», — уточнили в пресс-службе Кремля.

    С учетом этого стороны обсудили ситуацию в Сирии, корейский кризис, положение дел на Украине и в Афганистане.

    Напомним, на переговорах Назарбаева с Трампом обсуждались как экономические, так и политические вопросы. Была затронута тема отношений Москвы и Вашингтона.

    В частности, Назарбаев высказал мнение, что «проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия».

    «В связи с этим нас, соседей, естественно беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией», — признался он.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #трамп #назарбаев #казахстан
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