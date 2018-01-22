Германия ожидает от СБ ООН ответственных шагов по ситуации в Сирии

Берлин, 22 января. Представитель министерства иностранных дел Германии Мария Адебар сообщила, что Берлин ожидает от Совета Безопасности ООН ответственных шагов по вопросу действий Турции в Сирийской республике.

«Мы рассчитываем, что члены СБ ООН смогут занять ответственную позицию и призовут дистанцироваться от необдуманных шагов, чтобы не усугублять эскалацию конфликта в Сирии, который должен быть решен дипломатическим путем», — отметила она.

Напомним, что в субботу Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Официальный Дамаск в ответ обвинив Анкару в нарушении суверенитета Сирии. Накануне сообщалось, что в результате авиаударов военно-воздушных сил Турции по Африну погибли девять человек, шесть из которых — мирные жители.

В понедельник глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что Турция заранее сообщила США о старте военной операции в Сирии.