ВС Сирии освободили девять деревень близ Абу-Духура

Дамаск, 22 января. Вооруженные силы Сирии при поддержке союзников освободили девять деревень, расположенных неподалеку от военного аэродрома Абу-Духур на северо-западе страны, передает телеканал «Аль-Маядин».

Правительственным войскам удалось выбить из деревень боевиков запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Отмечается, что полный контроль над территорией аэропорта появится после взятия еще двух населенных пунктов.

Напомним, что в воскресенье командование ВС Сирии взяло под контроль военный аэродром Абу-Духур, расположенный неподалеку от сирийского города Идлиб.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил об освобождении от боевиков более 90% территории Сирии. Путин также поблагодарил военных, которые участвуют в проведении антитеррористической операции в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.