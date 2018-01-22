В РПЦ одобрили идею приравнять сожительство к официальному браку

Москва, 22 января. Приравнивание гражданского брака к официальному может подтолкнуть россиян к визиту в ЗАГС. Об этом заявил в понедельник журналистам протоиерей, председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Всеволод Чаплин, который прокомментировал инициативу члена Совета Федерации России Антона Белякова.

Сенатор считает, что совместное проживание мужчины и женщины свыше пяти лет или проживание на протяжении двух лет и наличие общего ребенка можно признать «фактически браком».

По словам Чаплина, в РФ необходимо добиться того, чтобы молодые люди не боялись рано вступать в брак.

«Но эта мера все равно хороша, все-таки если мужчина и женщина много лет вместе, они должны заботиться друг о друге и побуждаться, подталкиваться обществом к тому, чтобы некая ответственность друг за друга у них была», — одобрительно отметил протоиерей.

Он также указал на то, что, стимулом к заключению брака может послужить возникновение имущественной ответственности и обязательств, связанных с детьми.

«Нужно говорить молодым людям, в том числе в школе, в СМИ, через культуру о том, как прекрасно жить в настоящем браке», — добавил Всеволод Чаплин в интервью изданию Infox.ru.

Напомним, в декабре 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Архиерейский собор Русской православной церкви.