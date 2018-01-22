Лавров рассказал о реакции Запада на операцию против боевиков в Идлибе

Москва, 22 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Запад обеспокоен окружением боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусры»*1 в сирийском Идлибе.

Как отметил глава российского дипведомства, западные коллеги «игнорируют очевидный факт, что именно в Восточном Идлибе до недавнего времени вершила бал запрещенная СБ ООН как террористическая организация «Джебхат ан-Нусра». При этом Запад эмоционально привлекает внимание мирового сообщества к гуманитарным проблемам Идлиба, отметил Лавров.

Лавров указал на то, что сейчас идет наступление армии Сирии при поддержке Воздушно-космических сил РФ, основная часть «ан-Нусры» в настоящее время окружена.

«Видимо, именно это вызывает такое беспокойство у некоторых западных стран», — резюмировал министр.

Напомним, ранее Лавров прокомментировал последствия штурма сирийской Ракки силами международной коалиции США, оставшиеся без внимания ООН.

*«Джебхат ан-Нусра» признана террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.



1 Организация запрещена на территории РФ.