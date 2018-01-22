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Политика
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Россия
Доверенные лица Путина на выборах-2018 приостановили членство в ОП РФ
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    Доверенные лица Путина на выборах-2018 приостановили членство в ОП РФ

    13:44  22 Января 2018  /обновлено: 13:49  22 Января 2018
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    Доверенные лица Путина на выборах-2018 приостановили членство в ОП РФ

    Москва, 22 января. Все члены Общественной палаты Российской Федерации, которые стали доверенными лицами действующего президента РФ Владимира Путина перед президентскими выборами, временно вышли из состава ОП. Об этом сообщил руководитель рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Александр Точенов.

    «У нас в палате все доверенные лица приостановили свое членство, как положено», — рассказал Точенов.

    Ранее в Общественной палате отметили, что считают «неэтичным» участие наблюдателей в предвыборной работе на стороне какого-либо из кандидатов.

    В общей сложности, как узнали РИА Новости в пресс-службе ОП РФ, 18 человек приостановили свое членство в Общественной палате, чтобы стать доверенными лицами Путина на выборах-2018.

    Напомним, перед выборами общественное мнение демонстрирует крепнущую поддержку действующего президента России Владимира Путина — почти 73% избирателей, как показали опросы, уже сейчас готовы отдать свои голоса за нынешнего президента.

    Доверенные лица Путина на выборах-2018 приостановили членство в ОП РФ

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #выборы-2018
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