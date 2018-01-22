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Выборы президента 2018. От решения молодежи будет зависеть ее будущее — Валерий Бабин
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    Выборы президента 2018. От решения молодежи будет зависеть ее будущее — Валерий Бабин

    13:44  22 Января 2018
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    Выборы президента 2018: От решения молодежи будет зависеть ее будущее — Валерий Бабин

    Штаб Владимира Путина сегодня должен получить ответ Центризбиркома по второму списку доверенных лиц главы государства, об этом рассказал пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

    Действующий российский лидер будет участвовать в выборах, которые состоятся в марте 2018 года, в качестве самовыдвиженца. Более полутора миллионов россиян поставили подписи за Путина.

    Ректор Горно-Алтайского государственного университета и доверенное лицо Владимира Путина Валерий Бабин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему каждый россиянин в день выборов должен прийти на избирательный участок и проголосовать.

    «Прийти на выборы — крайне важно. Ситуация в мире невероятно сложная. Мы должны сохранить ту стабильность, которая установилась в нашей стране. Необходимо продолжить тот курс, который был избран нашим лидером с самого начала, с момента его пребывания на посту президента, чтобы довести задуманное им до конца. Особенно молодежь должна понимать, что она живет в великой стране; она не знала тех лихих 90-х, которые хорошо знает старшее поколение. Они должны понимать, что от того, придут они на выборы или нет, от их решения будет зависеть их будущее», — уверен Валерий Бабин.

    Выборы президента 2018: От решения молодежи будет зависеть ее будущее — Валерий Бабин

    При этом ученый выразил уверенность в том, что необходимо избежать так называемой «кухонной поддержки», когда граждане разделяют убеждения действующего президента и считают, что на выборы идти нет смысла, поскольку поддержка главы государства безусловна, а значит, он будет переизбран в любом случае.

    «Это самая большая глупость, которую могут совершить вполне разумные люди. Не только с экранов ТВ, Интернета и страниц печатных СМИ, но и на тех же кухнях нужно убеждать людей отложить, казалось бы, важные домашние дела, прийти на избирательный участок и проголосовать», — заключил Валерий Бабин.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #общество #выборы-2018
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