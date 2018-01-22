ОП может провести конкурс на лучшего наблюдателя на выборах президента России

Москва, 22 января. Общественная палата России рассматривает возможность проведения конкурса на лучшего наблюдателя на выборах-2018. Об этом в понедельник заявил замсекретаря организации Александр Точенов.

Инициатором идеи выступил заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

«Александр Малькевич предлагает провести конкурс на лучшего наблюдателя. Надо подумать. Идея хорошая», — отметил Точенов.

Он подчеркнул, что подобный конкурс проводится Центризбиркомом. Напомним, что выборы пройдут в России в марте. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен выставить свою кандидатуру. Он будет баллотироваться на четвертый президентский срок в качестве самовыдвиженца. Путин уже собрал необходимое число подписей для регистрации в ЦИК, а также составил список доверенных лиц, которые будут представлять интересы кандидата на выборах.

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