Выборы-2018: в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей по всей России

Москва, 22 января. В поддержку участия действующего президента России Владимира Путина в предстоящих выборах собрано более 1,6 миллиона подписей граждан. Об этом сообщили в штабе Путина.

С понедельника сбор подписей в поддержку российского лидера прекращен. Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном на официальном сайте предвыборного штаба Путина.

«Избирательный штаб Путина подвел итоги кампании по сбору подписей», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что 22 января все точки сбора подписей в поддержку выдвижения Путина завершили работу. В то же время были получили самые актуальные данные из регионов. Именно эта информация свидетельствует о том, что свои подписи в поддержку выдвижения Путина в президенты России поставили более 1,6 миллиона граждан РФ.

По самой последней информации, которую РИА Новости подтвердил пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов, общее число собранных подписей составило один миллион шестьсот одиннадцать тысяч сто двадцать три (1 611 123).

Напомним, как самовыдвиженцу Путину необходимо было собрать не менее 300 тысяч подписей по всей стране. Команда российского лидера перевыполнила этот план более чем в пять раз.

Сбор подписей в поддержку Путина стартовал 5 января. В разных регионах России граждане выстраивались в очереди к точкам, где можно было поставить подпись в поддержку действующего президента.

Как писал Ura.ru, в Свердловской области из-за большого количества желающих поддержать Путина организаторы не стали прерывать сбор подписей в Рождество.

Добавим также, что согласно данным различных социологических опросов, именно за Владимира Путина на предстоящих выборах планируют проголосовать большинство граждан РФ. В первой половине января ВЦИОМ провел опрос, результаты которого показали, что более 81% россиян проголосовали бы за Путина, если бы единый день голосования был назначен на самое ближайшее время.