Порошенко поздравил Украину с Днем соборности новостью о «100-летней войне с Россией»

Киев, 22 января. Петр Порошенко поздравил Украину с Днем соборности и заявил, что Россия начала вести гибридную войну против его страны еще в 1918 году.

100 років тому Росія застосовувала проти української держави такі ж методи «гібридної війни», що й нині: невизнання присутності своїх військ на території УНР; створення маріонеткових проросійських «республік»; підтримку «повстанських» рухів тощо#100роківНезалежності — Петро Порошенко (@poroshenko) January 22, 2018

«100 лет назад Россия применяла против украинского государства такие же методы «гибридной войны», что и сейчас», — опубликовал украинский лидер на своей странице в Twitter.

Порошенко также отметил, что «тогда империя, к сожалению, временно победила».

«Она десятилетиями выжигала железом, топила в крови и вымаривала голодом память о УНР и Центральной раде, о Гетманате и Директории», — цитирует украинского политика Infox.

Россия отрицает подобные обвинения со стороны Украины и называет их неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям, происходящим на юго-востоке страны. РФ заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Напомним, что 22 января на Украине отмечается День соборности. В 1918 году в этот день был провозглашен четвертый универсал Центральной рады о независимости страны.