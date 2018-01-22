Лавров потребовал от ООН обратить внимание на последствия штурма Ракки коалицией

Москва, 22 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ООН игнорирует последствия штурма международной коалиции в сирийской Ракке, при этом уделяя внимание положению дел в Восточной Гуте и Идлибе.

«Достаточно показательно, что когда они бьют тревогу по Идлибу и Восточной Гуте, совсем не желают рассматривать операцию коалиции США в сирийской Ракке, — сказал Лавров.

Российский министр также подчеркнул, что российская сторона настаивает на том, что ООН и Совет Безопасности уделили этому внимание.

Ранее стало известно, что сегодня на закрытом заседании Совбеза ООН Франция намерена поднять вопросы гуманитарной ситуации в Сирии, в частности в Восточной Гуте и провинции Идлиб.