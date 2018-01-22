Песков объяснил сообщения о «тайных встречах» Путина с Порошенко

Москва, 22 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его неверно трактовали, когда он комментировал контакты главы РФ Владимира Путина и украинского лидера Петра Порошенко.

Песков подчеркнул, что СМИ неверно трактовали его заявление о рабочем графике президента России, в котором якобы появились непубличные контакты с Порошенко. После этого появились сообщения о якобы «тайных встречах» двух лидеров.

«Я не говорил о непубличных встречах Путина и Порошенко, — констатировал представитель Кремля. — Это абсолютно неверная трактовка моих слов».

Он добавил, что речь шла о напряженном графике российского лидера, в котором достаточное количество непубличных мероприятий.

«О контактах Путина и Порошенко я не говорил, — повторил пресс-секретарь президента России. — Вы можете с легкостью в этом убедиться. Это неверная трактовка».

Ранее Песков в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», отвечая на вопрос о встречах лидеров России и Украины, отметил, что у Путина большое количество встреч непубличного характера.