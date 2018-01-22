Роль курдов в сирийском Африне должна быть обеспечена — Лавров

Москва, 22 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что роль курдов в сирийском урегулировании должна быть обеспечена.

«Что касается роли курдов в дальнейшем политическом процессе, безусловно, эта роль должна быть обеспечена», — заявил Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел Йемена Абдельмаликом аль-Махляфи.

В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы исторически добрые отношения с курдами.