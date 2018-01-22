Путин победил: на Украине рассказали, как изменилось отношение Запада к Крыму

Киев, 22 января. Президент России Владимир Путин победил в политической битве за Крым, считает бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко. По его словам, Путин добился своей главной цели: западные страны в последнее время практически не вспоминают про Крым, хотя по-прежнему не признают его новый статус.

«Путин, мне кажется, своей цели добился. Он забрал Крым, и разговоры о Крыме практически прекратились. Чисто ритуально не признают, но есть очень много территорий, которые не признают, а от того их статус не меняется», — отметил Гриценко, выступая в эфире украинского телевидения.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о том, что жители Крыма сделали свой выбор, и больше этот вопрос обсуждению не подлежит. Крым отошел к России в 2014 году по итогам всенародного референдума, на котором большинство крымчан выступили за выход из состава Украины.

Владимир Путин. Биография