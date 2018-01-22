Москва, 22 января. Курды вошли в состав приглашенных на Конгресс национального диалога Сирии в Сочи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Во время пресс-конференции министр иностранных дел России отметил необходимость обеспечения роли курдов в дальнейшем политическом процессе в Сирии.

«Она должна быть обеспечена на общей платформе, на которой все сирийские этнические, конфессиональные, политические силы призываются уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии», — заметил Лавров.

Он подчеркнул, что курдские представители были включены в список приглашенных на Конгресс национального диалога Сирии, который состоится на следующей неделе в Сочи.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого год объявил о завершении операции России против террористов в Сирии. Однако глава РФ отметил, что, «если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».