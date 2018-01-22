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Сирия новости 22 января 16.30: территориальные потери «Нусры» в Идлибе, жители Хасаки против наступления турок
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    Сирия новости 22 января 16.30: территориальные потери «Нусры» в Идлибе, жители Хасаки против наступления турок

    16:30  22 Января 2018
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    Жители Хасаки против наступления турок

    Сирия, 22 января. Турки и курды ведут взаимные обстрелы у сирийско-турецкой границы. САА при помощи ВКС РФ освободила населенные пункты Табара Аль-Хашр и Ум Аль-Хута в Идлибе. Жители Хасаки выступают против наступления Турции в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА в провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Восточной Гуте Дамаска; ведут перестрелки с радикалами в восточной части Даръа.

    «Исламское государство»1: организовало взрыв в автомобиле мирного жителя в городе Даиль в Даръа.

    Сирийская свободная армия** (ССА): захватила населенный пункт Таль Шейх Харуз на севере провинции Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: утратила населенные пункты Табара Аль-Хашр и Ум Аль-Хута в южной части Идлиба; оказалась под ударами САА вблизи города Джиср Аш-Шугур на западе провинции Идлиб.

    Курды: подверглись обстрелам Турции в кантоне Африн в Алеппо; обстреляли позиции турецких сил в провинции Килис на юге Турции; атаковали позиции ССА южнее города Азаз в северной части Алеппо; проводят демонстрации в Хасаке против операции Турции в Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Информационный портал Smart News Agency сообщает о том, что сирийские военные самолеты нанесли авиаудары по укрепрайонам боевиков вооруженной оппозиции в Восточной Гуте северо-восточнее Дамаска. Напомним, ранее сообщалось о том, что  правительственные силы ведут наступление против террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***, в районе городов Ирбин и Хараста. Силы САА пытаются расширить буферную зону вокруг местной военной базы, которая была деблокирована военнослужащими САА и их союзниками в начале января.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Twitter-канал (kurdistannews24) опубликовал видеозапись, на которой запечатлено демонтирование турецкими силами части пограничной стены на северо-востоке Алеппо. Сообщается, что турки намерены расширить коридор для того, чтобы направить в Африн новые колонны военной техники, а также отряды Сирийской свободной армии (ССА), выступающей на стороне Анкары.

    Тем временем турецкие войска, базирующиеся в провинции Килис, которая граничит с территорией Сирийской Арабской Республики (САР) с севера, продолжают вести артиллерийские обстрелы позиций Демократических сил Сирии**** (SDF) в так называемом Сирийском Курдистане. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщает военный источник (StefanieDekker). Ударам турецкой артиллерии подверглись опорные пункты курдов в районе горы Басрайя. Курдские отряды открыли ответный огонь по военным объектам вооруженных сил Турции в Килисе, передает новостное агентство Smart News Agency. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока не сообщалось.

    Также разворачиваются бои на линии соприкосновения сил курдов и «свободной армии» к северу от столицы провинции. По данным военного источника в Twitter (EndiZentarmi), Отряды народной самообороны (YPG) провели масштабную атаку на позиции протурецких исламистов южнее города Азаз. В свою очередь, силы ССА заявляют о том, что в ходе последних столкновений курды потеряли населенный пункт Таль Шейх Харуз в северной части Алеппо.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Оппозиционный военный источник в социальной сети Twitter (daraa_f) сообщает о том, что в районе населенных пунктов Масика, Буср Аль-Харири и Альма на северо-востоке региона вновь отмечаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Напомним, в данном районе в конце ноября прошлого года вступил в силу режим прекращения огня, тем не менее радикалы постоянно нарушают перемирие, что вынуждает войска САР принимать ответные меры.

    Между тем в районе населенного пункта Даиль к северу от Даръа один из местных граждан погиб в результате детонации взрывчатого устройства, установленного в его автомобиле. Об этом сообщает новостной портал Masar Press Net. По сведениям местных активистов, СВУ могло быть заложено боевиками террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», выступающей на стороне «Исламского государства» на юго-западе региона.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Части Сирийской арабской армии (САА) и союзные им ополченцы-шииты продолжают наступать к северо-востоку от стратегического военного аэропорта «Абу Духур». По информации военного источник в сети Twitter (sayed_ridha), при помощи российской авиации под контроль правительственных подразделений перешли населенные пункты Табара Аль-Хашр и Ум Аль-Хута.

    Тем временем базирующиеся на севере Латакии войска САР нанесли удары по позициям боевиков антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» на окраине города Джиср Аш-Шугур, расположенного в западной части Идлиба. Данных о нанесенном исламистам уроне корреспондент информагентства Smart News Agency не приводит.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    Появилась информация о том, что накануне ночью курды, проживающие в городе Аль-Камышлы и его окрестностях, вышли на демонстрации против антикурдской военной операции под названием «Оливковая ветвь», проводимой силами Турции и Сирийской свободной армии (ССА). Об этом сообщает Twitter-канал (asharqasouri). Напомним, несмотря на то, что против кампании выступило также и законное правительство Сирии, протурецкие радикалы не приостановили наступление. Более того, несколькими часами ранее представители Турецкой Республики также заявили о начале военных действий в районе Манбиджа. Анкара называет своей главной целью борьбу с терроризмом в Сирии, поскольку Рабочая партия Курдистана, с которой турки связывают и другие курдские формирования, признана запрещенной на территории Турции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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