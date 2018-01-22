Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с участниками конгресса в Сочи

Москва, 22 января. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о том, что российский лидер может встретиться с участниками Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

Песков отметил, что у Путина мобильный график — таким образом исключать его встречу с участниками переговоров по Сирии в Сочи нельзя.

«Пока не могу вам это подтвердить. Насыщенный график, поэтому конкретных пока мероприятий не запланировано, но, с другой стороны, вы знаете, что у президента мобильный график», — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что у Путина очень плотный график на ближайшее время, что связано в том числе с региональными поездками.

Напомним, Конгресс национального диалога Сирии начнется в Сочи через неделю, 29 января. Ожидается, что переговоры будут проходить в течение двух дней. Предполагается, что главным вопросом повестки Конгресса станет обсуждение работы над новой конституцией САР.

Инициатором проведения одного из главных переговорных мероприятиях по сирийской проблематике является президент России Владимир Путин.