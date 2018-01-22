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Выборы президента 2018, прогноз. Инфографика
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    Выборы президента 2018, прогноз. Инфографика

    14:12  22 Января 2018  /обновлено: 14:17  22 Января 2018
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    Сколько граждан Российской Федерации готовы принять участие в голосовании на выборах президента в 2018 году и за кого они намерены отдать свои голоса. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Свыше 73% российских граждан, которые приняли участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили, что на президентских выборах 2018 года готовы отдать свои голоса за действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Вторую позицию, согласно опросу, делят кандидаты от КПРФ и ЛДПР (оба набрали по 6,1% голосов).

    Выборы президента 2018, прогноз. Инфографика

    «Отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах, по данным опросов 11-15 января, готовы 73,2% россиян. За кандидата от КПРФ и Владимира Жириновского могут проголосовать по 6,1% от общего числа избирателей. За Ксению Собчак — 1,2%, за Григория Явлинского — 0,8%, за Бориса Титова — 0,3%», — говорится в материалах на сайте ВЦИОМ.

    Как отмечают социологи, Павел Грудинин сдал позиции, а Владимир Жириновский, наоборот, поправил свое положение. Так, например, по данным опроса, который проводился 8-10 января, за Грудинина проголосовали бы 7,2% опрошенных, а за Жириновского — 4,7%.

    «Узнав благодаря СМИ и социальным сетям больше о «коммунисте-миллиардере», избиратели засомневались, действительно ли он та фигура, которой можно доверять. Как результат, рейтинг Грудинина стал стагнировать», —  заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

    Напомним, выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта в 2018 года. В настоящий момент в поддержку участия Владимира Путина в президентских выборах было собрано уже более 1,6 миллионов подписей россиян.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #выборы-2018
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