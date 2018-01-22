«Сознательная провокация»: Лавров отреагировал на действия США на границе Сирии с Турцией и Ираком

Москва, 22 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал создание США сил безопасности на границах Сирии с Турцией и Ираком.

По мнению министра, эти действия продолжают линию по грубому вмешательству в дела Сирии и могут быть «сознательной провокацией».

При этом он напомнил, что следом за объявлением о создании этих сил, прозвучали «неуклюжие опровержения», однако по факту деятельность по взятию под контроль границы продолжалась.

«Либо это непонимание всей ситуации, либо сознательная провокация», — подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин заявил о выводе большей части российской группировки войск из Сирии.